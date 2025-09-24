Recherche
BCL

Incroyable performance de Chalon, qui s’offre Murcie et se qualifie pour la Champions League !

BCL - Les Chalonnais l’ont fait ! Pourtant outsiders face aux Espagnols de Murcie, Elric Delord et ses joueurs sont sortis vainqueurs de la finale tour préliminaire de Champions League (96-88), et intègrent le tableau principal de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Incroyable performance de Chalon, qui s’offre Murcie et se qualifie pour la Champions League !

L’Elan Chalon se qualifie en BCL au terme d’un incroyable parcours en tour préliminaire, et un dernier succès face au favori Murcie.

Crédit photo : FIBA

Le marathon chalonnais semblait difficilement surmontable, mais les hommes d’Elric Delord l’ont fait ! Après un parcours héroïque face à Fribourg et Porto en quart et demi-finale de tour préliminaire de BCL, l’Elan Chalon s’est offert le scalp de l’UCAM Murcie en finale à Samokov (96-88), validant sa participation au tour principal de la prestigieuse compétition européenne.

La rencontre a démarré tambours battants, avec une équipe de Murcie favorite sur le papier qui a immédiatement dicté le rythme de la rencontre. Mais l’Elan a d’entrée pu s’appuyer sur son leader Jeremiah Hill, auteur de cinq des dix points de Chalon pour recoller après deux minutes de jeu (10-10, 2’). Mais comme face à Fribourg, le meneur américano-camerounais a trouvé un relais en Nate Darling(14 points), qui a hissé Chalon devant au score d’une courte tête après un quart-temps (29-26), malgré les remaniements tactiques effectués par l’UCAM.

Malmenés avant la mi-temps par des Espagnols au sang froid, Chalon a dû resserrer les rangs défensivement pour récupérer des points sur transition, à l’image du dunk de Clarence Nadolny pour redonner un peu d’air et de confiance aux siens, ou des paniers faciles concrétisés par Yohan Choupas. Tout restait à faire à la pause : 49-47.

Lionel Gaudoux et Jeremiah Hill héroïques

Au retour des vestiaires, Chalon a vite pris ses distances (64-53, 24’) par le biais de ses éléments expérimentés Jeremiah Hill (26 points à 9/19 aux tirs) mais aussi Lionel Gaudoux (23 points, 12 rebonds, 5 passes) dont l’impact dans la raquette et la pose d’écran ont rassuré ses coéquipiers. Les Espagnols n’avaient pas encore dit leur dernier mot, et ont mis un coup de collier à huit minutes de la fin du match (76-72), mais une fois encore, le duo Gaudoux – Hill est venu rassurer Chalon avec des paniers difficiles. L’intérieur est même auteur d’un dunk rageur qui entérine la victoire des joueurs en rouge.

Au terme d’un marathon de trois matchs en six jours à Samokov, l’Elan Chalon valide donc son ticket pour la Basketball Champions League avec un dernier succès de choix face à Murcie (96-88). Chalon retrouve ainsi les joutes européennes pour la première fois depuis la saison 2017-2018, sous la houlette d’un technicien qui ne cesse de redorer le blason du club. Arrivé en décembre dernier lorsque le club était barragiste de Betclic ELITE, Elric Delord a conduit l’Elan vers ses premiers playoffs depuis 2017, validant également son retour en Coupe d’Europe dans la meilleure possible pour cette saison. Les premiers adversaires à défier dans le tableau principal sont d’ores-et-déjà connus : l’ALBA Berlin, Nymburk et Sabah de Jean-Marc Pansa (2,09 m, 28 ans) en poule, avec deux déplacements pour commencer.
Les hommes d’Elric Delord font dans le même temps le plein de confiance avant le début du championnat de Betclic ELITE, qui s’ouvre par la réception de Nanterre mardi 30 septembre. de son côté, Murcie tombe de haut après avoir été annoncé comme le favori du mini-tournoi préliminaire. Les Espagnols disputeront tout de même la FIBA Europe Cup cette saison.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
cbforever
Bravo à eux !👍 Ils se retrouvent contre qui en BCL?
Répondre
(0) J'aime
pierre69
Lis l'article....lol
Répondre
(1) J'aime
elanpourtous
Oui, ils l'ont fait 💪 Bravo à tous.... Encore un beau match âpre où on retrouve encore les ''tolards'' de l'équipe . Merci à eux pour ces trois beaux matchs et j'ai vraiment hâte de les retrouver au Colisée..
Répondre
(2) J'aime
dennisrod
Je viens de découvrir Darling,un vrai bon joueur de basket. Très belle équipe de Chalon. La Betclic élite va être dense !
Répondre
(2) J'aime
silk
Bravo aux Chalonnais!
Répondre
(0) J'aime
