À l’étranger

Brandon Paul champion du Mexique, un ancien du Mans couronné MVP de la finale

Le championnat du Mexique s'est conclu lundi sur le titre de Monterrey, avec trois anciens pensionnaires de LNB couronnés : Brandon Paul, Shannon Shorter et Scott Bamforth, qui a même été élu MVP de la finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Brandon Paul champion du Mexique, un ancien du Mans couronné MVP de la finale

Brandon Paul et Scott Bamforth sacrés champions du Mexique ensemble

Crédit photo : Rodolfo Ramirez

Alors qu’il avait un temps songé à prolonger son aventure avec l’Élan Chalon l’été dernier, Brandon Paul (34 ans) a bien fait de s’exiler au Mexique. Non seulement un spot l’attend sûrement prochainement quelque part en Europe mais surtout, il s’est offert le deuxième trophée majeur de sa carrière.

LIRE AUSSI

Ainsi, le basketteur – humoriste est devenu champion du Mexique lundi, deux ans après avoir remporté le titre de champion d’Allemagne avec le Ratiopharm Ulm. Alors qu’il a tourné à 11 points de moyenne sur la saison, son équipe de Monterrey l’a emporté 4-1 en finale contre les Diablos Rojos.

Le MSB à l’honneur 

Aux côtés de l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône, deux autres ex-pensionnaires de Betclic ÉLITE ont également raflé le titre. Tous deux passés par Le Mans : le temps d’un trimestre, pour Shannon Shorter qui n’y a pas laissé un souvenir impérissable en 2017 (8,7 points de moyenne en 10 matchs), et plus longuement pour Scott Bamforth. L’Américano-Kosovar a joué au MSB entre 2020 et 2022 (14,1 points en 49 rencontres), portant notamment haut les couleurs du club lors du concours à trois points du All-Star Game 2021, décroché en finale contre Brandon Jefferson.

Désormais âgé de 36 ans, le sniper Bamforth s’est particulièrement illustré en s’adjugeant le trophée de MVP de la finale, fort d’une série à 18,4 points de moyenne.

Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
