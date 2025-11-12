Brandon Paul champion du Mexique, un ancien du Mans couronné MVP de la finale

Alors qu’il avait un temps songé à prolonger son aventure avec l’Élan Chalon l’été dernier, Brandon Paul (34 ans) a bien fait de s’exiler au Mexique. Non seulement un spot l’attend sûrement prochainement quelque part en Europe mais surtout, il s’est offert le deuxième trophée majeur de sa carrière.

Ainsi, le basketteur – humoriste est devenu champion du Mexique lundi, deux ans après avoir remporté le titre de champion d’Allemagne avec le Ratiopharm Ulm. Alors qu’il a tourné à 11 points de moyenne sur la saison, son équipe de Monterrey l’a emporté 4-1 en finale contre les Diablos Rojos.

Le MSB à l’honneur

Aux côtés de l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône, deux autres ex-pensionnaires de Betclic ÉLITE ont également raflé le titre. Tous deux passés par Le Mans : le temps d’un trimestre, pour Shannon Shorter qui n’y a pas laissé un souvenir impérissable en 2017 (8,7 points de moyenne en 10 matchs), et plus longuement pour Scott Bamforth. L’Américano-Kosovar a joué au MSB entre 2020 et 2022 (14,1 points en 49 rencontres), portant notamment haut les couleurs du club lors du concours à trois points du All-Star Game 2021, décroché en finale contre Brandon Jefferson.

Nos ex-Manceaux Scott Bamforth et Shannon Shorter sont champions du Mexique avec @Fuerza_Regia ! 🏆🔥 Mention spéciale à Scott, MVP de la finale avec 25 points dans l'ultime manche de la série 💪 Congrats @scottbamforth and Shannon 🙌#MSBfamily 🦁 https://t.co/FcQ5dQYXjW — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) November 11, 2025

Désormais âgé de 36 ans, le sniper Bamforth s’est particulièrement illustré en s’adjugeant le trophée de MVP de la finale, fort d’une série à 18,4 points de moyenne.