Brandon Young (Fos) enfin qualifié

Plus de trois semaines après son arrivée à Fos-sur-Mer, Brandon Young (1,93 m, 33 ans) pourra enfin disputer vendredi son premier match avec les BYers à l’occasion du derby de la Méditerranée à Hyères-Toulon. Jusqu’ici, le meneur américano-bulgare était bloqué par son ex-club turc, le MKE Ankaragücu, qui n’avait pas délivré sa lettre de sortie. Une forme de représailles après le choix du joueur de s’en aller, en raison de salaires impayés.

Vendredi, après la victoire contre Antibes, Rémi Giuitta avait dénoncé « une situation ridicule et inacceptable », tout en lançant un appel aux instances, la FIBA et la FFBB en tête. L’entraîneur méridional a donc été entendu et le contrat de sa nouvelle recrue va pouvoir être homologué auprès de la ligue.