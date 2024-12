Brandon Young toujours bloqué par son ex-club turc, Fos « scandalisé par une situation ridicule et inacceptable »

Brandon Young (1,93 m, 33 ans) a signé fin novembre avec Fos-sur-Mer, s’entraîne depuis deux semaines à Parsemain, est en parfaite santé mais n’a toujours pas disputé le moindre match avec les BYers, resté en civil sur le banc méridional lors des réceptions du SCABB et d’Antibes. Pour cause, le nouveau meneur fosséen n’a toujours pas reçu la lettre de sortie de son ancien club turc, le MKE Ankaragücü, qui le bloque délibérément suite à son départ en raison de salaires impayés. Or, les BYers ont demandé à la FIBA d’intervenir, mais l’instance n’a pas pu délivrer le fameux sésame, la personne compétence étant en congés cette semaine. Une situation « ridicule et inacceptable » pour Rémi Giuitta, qui paye simultanément « la mauvaise foi » du club turc et les lenteurs administratives de la FIBA.

« Je suis scandalisé par ce qui se passe », a éructé le technicien marseillais après la courte victoire face aux Sharks (83-82). « La donne est très simple : il a un club qui ne l’a pas payé en Turquie. Il a décidé de résilier son contrat, c’est son affaire. Mais nous, on a fait une demande de sortie le 29 novembre. La fédération internationale, qui est quand même l’organe suprême, n’a pas pu traiter notre demande en temps et en heure parce que les personnes responsables étaient en congés. Quand on me dit ça… Quand on sait la charge qui pèse sur les clubs pour essayer de répondre à ce qu’on attend d’un club professionnel et qu’on voit en face une instance comme celle-là, aussi grande soit-elle, se retrouver à ne pas nous répondre parce que les gens sont en congés, qu’on prenne du retard et que j’ai un joueur pas qualifié, c’est ubuesque. »

Outre son appel à la FIBA, Rémi Giuitta a également imploré l’aide de la FFBB, pas assez au soutien selon lui. « J’ai interrogé la fédération française, qui ne m’a pas répondu. Quand je vois la façon dont la fédération turque a soutenu son club de mauvaise foi, je pense que notre fédération devrait nous protéger, et c’est elle qui devrait crier beaucoup plus fort que moi. Je ne suis pas censé être leur interlocuteur. La LNB a aussi essayé d’aider, comme elle a pu. Mais j’espère, encore une fois, que la fédération française va se dire que c’est inadmissible qu’un club étranger, de la fédération internationale, porte préjudice à un club français. »