Carl Ona Embo reprend du service à Boulogne-sur-Mer

Carl Ona Embo (1,88 m, 35 ans) est de retour au jeu. Le meneur de jeu s’est engagé pour le club de Boulogne-sur-Mer, le SOMB, afin de remplacer Garry Chathuant (1,94 m, 41 ans), qui est à l’arrêt jusqu’à fin mars, minimum.

Carl Ona Embo n’avait pas joué en France cette saison. L’ancien joueur de Poitiers avait par contre participé au BAL Combine début janvier. Ces trois dernières saisons, l’ancien joueur de Poitiers avait évolué à Caen, en Nationale 1. Son dernier match avec le CBC remonte au 22 décembre 2023 face à Andrézieux.

14 mois plus tard, il a donc repris la compétition avec le SOMB, pour 0 point à 0/5 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 18 minutes dans la défaite contre Besançon pour boucler la phase aller de la saison de NM1. Il espère monter en puissance afin d’aider le club boulonnais à se maintenir à ce niveau, l’équipe de Fabien Anthonioz étant dans la poule basse avec 6 victoires et 6 défaites.