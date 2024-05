Céline Forte a refusé de vendre le Limoges CSP à Lionel Peluhet, cadre d’Intermarché

Le monde du basket français retient son souffle alors que l’avenir du Limoges CSP, l’un des clubs les plus emblématiques de la scène nationale, reste suspendu dans un équilibre précaire. Une récente offre de reprise, portée par Lionel Peluhet, cadre d’Intermarché, a été rejetée par Céline Forte, présidente du conseil de surveillance du club, selon des informations obtenues par Le Populaire du Centre.

Cette décision a plongé le club dans un état d’incertitude encore plus profond. Alors que l’offre de Lionel Peluhet, évaluée à plus d’un million d’euros et soutenue par des collectivités locales, aurait pu offrir une bouée de sauvetage au CSP, Céline Forte a préféré rester fidèle à sa vision pour le club.

Le rejet de cette offre soulève des questions sur les plans de la direction pour l’avenir du club. Malgré les assurances antérieures de l’arrivée imminente d’investisseurs, les caisses du CSP restent désespérément vides, toujours selon le quotidien local. Céline Forte avait pourtant promis l’entrée d’un nouvel actionnaire national, accompagné de partenaires locaux, pour soutenir financièrement le club de manière durable. Mais ces promesses semblent aujourd’hui lointaines et incertaines.

La situation financière précaire du club est devenue si critique que Céline Forte a dû puiser dans ses propres ressources pour payer les salaires des employés, une décision qui a suscité des désaccords même au sein de sa propre famille. Cette démarche témoigne de l’urgence de la situation et souligne le besoin pressant de trouver des solutions viables pour sauver le Limoges CSP de la ruine financière.

Sans même parler de sa situation économique, il faut se rendre compte à quel point le Limoges CSP est devenu une coquille vide. Il n'y a plus de DS. Le club fonctionne désormais avec une armée (une petite dizaine) d'alternants et de stagiaires plus ou moins livrées à eux-mêmes. https://t.co/NPgXBzkH7c — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) May 14, 2024

Avec moins de 24h pour présenter des garanties solides à la DNCCG, les dirigeants du CSP sont confrontés à un défi de taille. Ils doivent prouver qu’ils ont une stratégie claire pour redresser les finances du club tout en préservant son identité et son indépendance.

Dans le cas contraire, le Limoges CSP risque de sombrer davantage dans l’incertitude, mettant en péril son avenir dans le paysage du basketball français. L’attente est maintenant à son paroxysme alors que les passionnés de basket à Limoges et au-delà retiennent leur souffle, espérant que des solutions seront trouvées pour sauver ce joyau du sport français.