Les envies de Vassilis Spanoulis pour Monaco : « C’est sûr que l’on peut courir davantage ! »

Ce vendredi 29 novembre, Vassilis Spanoulis s’apprête à faire ses grands débuts à la tête de l’AS Monaco. Coïncidence du calendrier, « Kill Bill » disputera son premier match sur le banc de l’ASM face à l’une de ses anciennes équipes, le Panathinaïkos, qui est aussi le grand rival de l’Olympiakos dont il est une légende vivante.

« J’aime jouer du basket moderne »

Ainsi, après seulement quelques entraînements à la tête de Monaco, Vassilis Spanoulis ne devrait pas révolutionner le style de jeu monégasque. Mais sur le site officiel du club, le technicien grec s’est malgré tout pencher sur ce qu’il voudrait apporter au double champion de France en titre. Sous Sasa Obradovic, l’équipe se caractérisait par un jeu en isolation sur demi-terrain autour de ses stars, limitant les ballons perdus. Avec le sélectionneur de la Grèce, les choses pourraient s’accélérer sur le parquet.

« Avec les qualités athlétique que l’on a, c’est sur que l’on peut courir davantage, analyse Vassilis Spanoulis. J’aime jouer du basket moderne. Ce n’est pas uniquement se focaliser sur la défense ou l’attaque, il faut être impliqué dans tous les aspects du jeu. Je suis un entraîneur qui adore apporter une bonne ambiance, positive, dans l’équipe pour créer des liens familiaux dans le vestiaire, se soutenir et être fort mentalement. Une défaite ou une erreur dans un match ne peut pas nous abattre mentalement. »

Joueur légendaire de l’EuroLeague, entraîneur pendant deux saisons du Peristeri Athènes en BCL et sélectionneur de la Grèce depuis plus d’un an, Vassilis Spanoulis s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière de coach. Elle commencera dans l’un de ses anciens lieux de joueurs, à l’OAKA d’Athènes, face au Panathinaïkos de Mathias Lessort.