Champion de LF2, Toulouse fait son retour en Boulangère Wonderligue !

Toute la ville rose peut avoir le sourire : le Toulouse Métropole Basket va faire son retour en LFB et jouera la saison prochaine en Boulangère Wonderligue. Après les finales d’accession perdues la saison dernière contre Chartres, le TMB n’a cette fois pas failli contre Montbrison. Au terme d’une seconde victoire accrochée (70-73), les joueuses de Xavier Noguera ont pu célébrer sur le parquet ligérien leur montée dans l’élite.

Deux ans plus tard, le TMB retrouve l’élite

Le Toulouse Métropole Basket vit décidément de fortes émotions ces dernières années. Sacré en 2022 en LF2, avant de redescendre directement de LFB dans la foulée, le TMB avait échoué à reprendre immédiatement l’ascenseur après une défaite crève-coeur lors de la belle décisive contre Chartres en 2024. Victorieuses à l’aller (61-57), les Toulousaines, leaders de la saison régulière, se sont cette fois épargnées la tension d’un match 3, en résistant au retour de Montbrison au retour (70-73).

Dans une rencontre rythmée et âprement disputée, les Pionnières sont restées solides défensivement et efficaces en transition pour se défaire d’une équipe ligérienne très accrocheuse. Elles ont cependant eu quelques sueurs froides en voyant Montbrison remonter un écart de dix points dans le dernier quart-temps. Toulouse a cependant pu compter sur des tirs de Binta Drame (16 points), élue MVP des finales après son titre en régulière, et Margot De Freitas (9 points) dans les 90 dernières secondes pour s’assurer la victoire et donc le titre de champion de LF2, synonyme de montée en Boulangère Wonderligue !

« Des valeurs de guerrières »

À l’issue de ce titre de champion de France de LF2, l’entraîneur Xavier Noguera n’a pas caché sa satisfaction, lui qui est de toutes les aventures avec le TMB depuis 2016. Dans les colonnes de La Dépêche, il a tenu à féliciter ses joueuses. « Les filles ont montré encore une fois leurs valeurs de guerrières qu’elles ont véhiculées tout au long de la saison et su rester focus jusqu’au bout. »

Si Toulouse prend l’ascenseur dans le bon sens vers la LFB, c’est son bourreau en finale d’accession la saison dernière, qui le prend dans le sens inverse, à savoir Chartres.