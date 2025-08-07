Recherche
LBWL

Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA

LBWL - Chartres continue d'ajouter de l'expérience à son groupe en s'attachant les services de Kayana Traylor, draftée par Chicago et passée par Minnesota en WNBA il y a deux ans.
00h00
Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA

Passée par la WNBA avant de rejoindre l’Europe, Kayana Traylor renforce Chartres pour la saison à venir.

Crédit photo : Kirby Lee - Imagn Images

Déterminée à se maintenir sportivement la saison prochaine, le C’Chartres Métropole Basket Féminin a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’un nouvel élément d’expérience : la meneuse américaine Kayana Traylor (1,73 m, 25 ans).

 

Formée entre Purdue et Virginia Tech, avec qui elle se hisse en demi-finale de NCAA, Kayana Traylor avait convaincu le Chicago Sky de la sélectionner en 23e position de la WNBA Draft 2023. Après trois petits matchs au Sky qui l’a finalement coupée, c’est sous le maillot du Minnesota qu’elle a goûté à la WNBA, apparaissant dans huit matchs avec le Lynx (1 point de moyenne en 5 minutes) avant de traverser l’Atlantique.

“Une joueuse qui va nous faire franchir un cap”

La meneuse a véritablement lancé sa carrière professionnelle en France, avec Charnay, où elle valait 12 points à 39% aux tirs, 2,2 rebonds et 3,1 passes en 31 minutes lors de la saison 2023-2024. La saison dernière a quant à elle été partagée entre le club turc de Bodrum Basketbol, avec qui elle dispute l’EuroCup (15,8 points, 2,6 rebonds, 2,8 passes en 33 minutes) et remporte la finale du championnat turc ; et Israël où elle a encore joué plus de 30 minutes sous le maillot du Maccabi Ironi Ramat Gan.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Kayana Traylor.jpg
Kayana TRAYLOR
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 173 cm
Âge: 25 ans (26/09/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2023-2024 / WNBA
PTS
1
#149
REB
0,1
#154
PD
0,4
#128

Son nouveau coach Julien Pincemin est heureux de pouvoir compter sur son expérience du haut niveau français et européen la saison prochaine. “Kayana coche toutes les cases : formation de haut niveau, draft WNBA, expérience européenne, et un vrai sens du jeu. C’est une joueuse qui va nous faire franchir un cap”, ambitionne le technicien dans le communiqué d’officialisation.

Rédaction

Kayana Traylor est la deuxième joueuse américaine recrutée par le club chartrain cet été, après l’arrivée de Jasmine Bailey (1,76 m, 35 ans) en provenance de Lattes Montpellier, officialisée quelques jours plus tôt. Avec neuf joueuses sous contrat, Chartres devrait boucler son effectif avec la signature d’une dernière joueuse dans l’aile ou à l’intérieur.

L’effectif version 2025/26 du C’Chartres BF : 

  • Marié – Enjolvy – Traylor
  • Bailey – Legrand – Zemoura – (?)
  • Elenga – Mavambou – Koné – (?)
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
