Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA

Déterminée à se maintenir sportivement la saison prochaine, le C’Chartres Métropole Basket Féminin a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’un nouvel élément d’expérience : la meneuse américaine Kayana Traylor (1,73 m, 25 ans).

Formée entre Purdue et Virginia Tech, avec qui elle se hisse en demi-finale de NCAA, Kayana Traylor avait convaincu le Chicago Sky de la sélectionner en 23e position de la WNBA Draft 2023. Après trois petits matchs au Sky qui l’a finalement coupée, c’est sous le maillot du Minnesota qu’elle a goûté à la WNBA, apparaissant dans huit matchs avec le Lynx (1 point de moyenne en 5 minutes) avant de traverser l’Atlantique.

“Une joueuse qui va nous faire franchir un cap”

La meneuse a véritablement lancé sa carrière professionnelle en France, avec Charnay, où elle valait 12 points à 39% aux tirs, 2,2 rebonds et 3,1 passes en 31 minutes lors de la saison 2023-2024. La saison dernière a quant à elle été partagée entre le club turc de Bodrum Basketbol, avec qui elle dispute l’EuroCup (15,8 points, 2,6 rebonds, 2,8 passes en 33 minutes) et remporte la finale du championnat turc ; et Israël où elle a encore joué plus de 30 minutes sous le maillot du Maccabi Ironi Ramat Gan.

Son nouveau coach Julien Pincemin est heureux de pouvoir compter sur son expérience du haut niveau français et européen la saison prochaine. “Kayana coche toutes les cases : formation de haut niveau, draft WNBA, expérience européenne, et un vrai sens du jeu. C’est une joueuse qui va nous faire franchir un cap”, ambitionne le technicien dans le communiqué d’officialisation.

Kayana Traylor est la deuxième joueuse américaine recrutée par le club chartrain cet été, après l’arrivée de Jasmine Bailey (1,76 m, 35 ans) en provenance de Lattes Montpellier, officialisée quelques jours plus tôt. Avec neuf joueuses sous contrat, Chartres devrait boucler son effectif avec la signature d’une dernière joueuse dans l’aile ou à l’intérieur.

