Chassé croisé JL Bourg – Gran Canaria : Bourg-en-Bresse reprend la tête du groupe

Deux clubs français vont-ils terminer en tête des deux groupes de l’EuroCup ? Si le Paris Basketball a déjà accompli cette mission, la JL Bourg pourrait bien imiter le club de la capitale. Très large vainqueur de Lietkabelis ce mercredi (104-71), Bourg-en-Bresse a repris la tête du groupe B de l’EuroCup après l’avoir laissé filer suite à sa défaite à Podgorica pour débuter l’année 2024. Cette fois, c’est le tenant du titre Gran Canaria qui a fauté, s’inclinant face au Turk Telekom Ankara de l’ancien Burgien James Palmer Jr., auteur de 18 points aux Îles Canaries.

Quelle belle soirée avec des highlights de qualité ✨🤌#WeRedy #RoadToGreatness pic.twitter.com/oC19KgdcYk — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 17, 2024

Encore une folle adresse pour la JL Bourg

Alors que Lietkabelis est l’une des trois équipes à avoir battu la formation burgienne cette saison (avec Gran Canaria et Podgorica), la Jeunesse Laïque a pris une petite revanche par rapport au match perdu en Lituanie (100-96). Dans une partie là-aussi très offensive à Ekinox (104-71), le club de l’Ain, un peu à la manière du dernier match de Betclic ELITE contre Le Portel, a progressivement mis au supplice son adversaire, remportant le dernier quart-temps sur le large score de 33 à 11 ! La bande à Zaccharie Risacher, auteur encore d’un gros match ce mercredi (22 points à 8/12 de réussite aux tirs), a même fait mieux que le week-end dernier, en shootant à 62% à 2-points, 52% à 3-points et en n’étant cette fois-ci quasiment impeccable sur la ligne des lancer-francs (19/20).

LIRE AUSSI. Les bizarreries statistiques de la JL Bourg : une bipolarité statistique face au Portel

Avec trois matchs restants à jouer (Aris, Ankara et Ulm), la JL Bourg devra d’abord s’assurer de terminer dans les deux premiers de son groupe (1 victoire d’avance sur Cluj-Napoca, 3e) afin de s’octroyer une qualification directe pour les quarts de finale, à l’instar de Paris. Mais après avoir repris la mène du groupe B, Frédéric Fauthoux et ses hommes ont certainement la ferme intention de ne plus la lâcher jusqu’au bout…