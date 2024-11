Cheikh Mbacke Diong passe d’Orchies aux Knicks

Joueur d’Orchies sur la deuxième partie de saison 2023-2024, Cheikh Mbacke Diong (2,10 m, 24 ans) joue désormais pour les Knicks. L’intérieur sénégalais a en effet rejoint la prestigieuse organisation new yorkaise afin d’évoluer avec son équipe de G-League, basée à White Plains, dans le comté de Westchester.

The Westchester Knicks have acquired Cheikh Mbacke Diong via available player pool. — Westchester Knicks (@wcknicks) November 19, 2024

Ce jeudi 21 novembre, l’ancien joueur du BCO a signé son premier match. Dans la victoire 115-107 des Knicks pour leur première de la saison à domicile, contre les Delaware Blue Coats, le natif de Dakar a cumulé 8 points à 4/5 aux tirs et 5 rebonds en moins de 10 minutes.

Après avoir terminé son cursus NCAA à UCF en 2021-2022, Cheikh Mbacke Diong a depuis joué pour le KK Mornar Bar en Ligue adriatique (10 rencontres pour 4,8 points à 40% et 4,5 rebonds en 16 minutes) puis à l’Alba Fehérvar en Hongrie (7,4 points à 73,3% et 3,8 rebonds en 15 minutes sur 20 matches). A l’intersaison 2023, il avait signé pour le club israélien de l’Hapoel Gilboa Galil mais la guerre au Proche-Orient l’a poussé à rentrer aux États-Unis avant de s’engager en faveur d’Orchies en janvier 2024. En 14 matches de Nationale 1, il a tourné à 6 points à 53,2% de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en 18 minutes de moyenne.