Cholet a fait une offre de prolongation à T.J. Campbell

C’est le dossier prioritaire de Cholet depuis la prolongation de Gérald Ayayi, le fait de conserver T.J. Campbell (1,77 m, 36 ans).

Dans l’équipe depuis fin 2021, le meneur américain est un joueur expérimenté important au sein de l’effectif maugeois. Cholet cherche à se lancer dans la continuité de sa saison 2023-2024 réussie, avec l’accession aux playoffs de Betclic Élite et au Top 16 de la Ligue des Champions (BCL). C’est donc dans cette logique que la direction du club a présenté une offre de prolongation de contrat sur deux ans à T.J. Campbell. Sa réponse est attendue dans les prochains jours par le directeur sportif, Guillaume Costentin.

« On attend son retour, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse de ce lundi 27 mai*. On sait ce qu’il peut nous apporter, comme leader, mentor et tuteur auprès de nos jeunes joueurs. Je pense qu’il aime ça. Il est aussi rassurant pour tout un groupe, et il permet aussi de faire gagner des matchs »

Kim Tillie réfléchit également à son avenir

Le meneur de 36 ans a été l’un des principaux fers-de-lance de la saison, dans la création et l’organisation du jeu, avec 4,9 passes décisives distribuées en moyenne. Mais c’est aussi un joueur important en dehors du terrain. C’est pour cette raison que le natif de l’Arizona est espéré pour les deux prochaines saisons. D’autant plus qu’il servira de repère dans un effectif en reconstruction, en effet, Laurent Vila ne sera plus l’entraineur de Cholet. Le meilleur entraineur de la saison 2022-2023 laisse la place à son adjoint Fabrice Lefrançois qui aura comme premier assistant Antoine Chevrier, également promu. Néanmoins ces changements de rôles ne font pas évoluer la volonté du club de s’inscrire dans la continuité et comptent toujours sur ces cadres comme T.J. Campbell, clé de voute du projet depuis trois saisons. Le directeur sportif de Cholet s’est exprimé sur la volonté de conserver le meneur dans leur effectif.

La réponse du meneur est attendue dans les prochains jours, espérant une réponse positive, les dirigeants du club restent néanmoins prudents sur l’avenir commun de T.J. Campbell et de Cholet, sachant que l’un des autres vétérans et leaders de l’effectif, Kim Tillie, doit aussi se prononcer sur son avenir. L’ancien international français hésite à prolonger sa carrière.

*propos retranscris par Ouest-France