Cholet Basket dos au mur : « Ce serait dommage de finir la saison comme ça »

La claque reçue à domicile face à Bourg-en-Bresse (71-95) ce lundi 26 mai a laissé des traces dans les têtes choletaises. Mais les joueurs de Fabrice Lefrançois n’ont pas voulu sombrer dans le fatalisme. Tous ont affiché une volonté commune : réagir dès mercredi à Ekinox pour prolonger une saison jusque-là réussie.

Une prise de conscience collective

Fabrice Lefrançois, désigné coach de l’année quelques minutes avant l’entre-deux, a reconnu que son équipe était passée à côté de son match. « On n’a pas fait un bon match, surtout offensivement. J’ai senti un peu de fébrilité, un peu trop d’émotion. En face, ils ont fait un gros match, ils ont su se donner de la confiance », a-t-il confié à Ouest-France, tout en rappelant que son groupe, jeune, devait encore apprendre à gérer l’intensité d’un match de playoffs.

Même constat pour Gerald Ayayi : « D’habitude, c’est l’envie et l’intensité qui nous permettent de gagner. Sur la dureté, ils étaient bien supérieurs. » L’arrière, lucide, sait que CB n’a désormais plus le choix : « On doit tous augmenter notre niveau. C’est quelque chose qui ne nous fait pas peur, on l’a déjà fait dans la saison. Il faut monter l’intensité, aller dans le rouge. »

Des regrets, mais surtout de l’envie de rebondir

Pour Nathan De Sousa, le tournant du match a été clair : « On savait qu’il ne fallait pas perdre de balles et on en perd 13 en première. Ce n’est pas possible, derrière ils courent très bien. On ne va pas avoir le temps de trop y penser, il faut se remettre la tête à l’endroit pour mercredi. » Malgré l’ampleur du score, le jeune meneur choletais refuse d’abdiquer : « Ce serait dommage de finir la saison comme ça. »

Même son de cloche chez Darel Poirier: « On n’a plus de droit à l’erreur. On a manqué de régularité. Ils ont eu des tirs moins compliqués que les nôtres. On n’a pas su bouger le ballon aussi bien qu’eux. » L’intérieur espère que la frustration de lundi servira de carburant à ses coéquipiers : « Il y aura une grosse motivation après la déception. À ce moment de la compétition, on aimerait tous revenir samedi. »

Bastien Vautier : « Il faut continuer ce rêve »

Titulaire dans la raquette choletaise, Bastien Vautier a tout donné (7 points, 6 rebonds, 3 passes), mais n’a pas pu empêcher le naufrage collectif. Dans Le Courrier de l’Ouest, il a tenu un discours plein de détermination : « On a joué à leur rythme, ça ne nous a pas réussis. Ils ont gagné en confiance et à la fin ils mettent tout. Je pense que le score ne reflète pas le match, mais il montre le travail qu’il reste à faire. »

Malgré la désillusion, le pivot a tenu à relativiser : « Honnêtement, il n’y a pas de honte à perdre contre Bourg-en-Bresse. Maintenant, c’est à nous de faire le travail pour continuer ce rêve que nous vivons. »