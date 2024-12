Cholet Basket : Justin Briggs en renfort ?

Avec un peu de retard, les supporters de Cholet Basket devraient avoir leur cadeau au pied du sapin de la Meilleraie. Selon nos informations, l’intérieur Justin Briggs (27 ans, 2,08 m) devrait s’engager avec CB ces prochaines heures afin de pallier à l’absence du bondissant Jamuni McNeace, touché au mollet à la mi-novembre contre la SIG Strasbourg et absent jusqu’à la mi-février. Contacté par BeBasket, Cholet Basket n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Un quatrième club en deux ans

Blessé en début de saison, l’Américano-japonais (né à Okinawa) a officiellement été débarqué le jour de Noël par les Lituaniens du Lietkabelis Panevėžys grâce à une « clause prévue dans le contrat courant jusqu’au 25 décembre », écrit le club dans son communiqué. De retour à la compétition depuis fin novembre, il n’a disputé que trois matchs de championnat (6,6 points, 4,3 rebonds et 1,7 passe en 17 minutes) et quatre rencontres d’EuroCup (5,3 points et 2 rebonds en 13 minutes) avec les Baltes.

Justin Briggs a lancé sa carrière en Autriche avec les Bosco Bulls, où il a notamment disputé les qualifications de la Ligue des Champions (BCL) lors de sa 2e et dernière saison. L’an dernier, il a d’abord évolué en 2e division turque, avec Ankaragucu avant de rejoindre l’élite israélienne, à l’Hapoel Afula. Et le voilà, aujourd’hui, chez le leader de Betclic ÉLITE (11 victoires – 2 défaites).

S’il est d’ores et déjà arrivé dans la capitale des Mauges, sa qualification pour le derby des Pays de la Loire contre Le Mans Sarthe Basket, (vendredi à 18 h, en clair sur DAZN) semble, en revanche, compliquée.