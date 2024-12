Cholet – Dijon : CB veut « rebondir », la JDA veut faire « l’exploit »

Cholet et Dijon vont s’affronter dans le cadre d’un match en retard de Betclic ELITE avec le même désir : rebondir. Mais ce mardi 17 décembre, les deux équipes n’abordent pas cette envie de réagir avec le même contexte.

« Une chance » pour Cholet de rejouer aussi vite

Leader implacable du championnat depuis le début de saison, Cholet Basket reste deux défaites de rang (Bilbao en FIBA Europe Cup et la JL Bourg en Betclic ELITE). Balayé il y a trois jours par le club burgien, CB voit en ce nouveau match une occasion de vite passer à autre chose. « Rejouer 72 heures après, c’est une chance », trouvait ainsi Gérald Ayayi auprès du Courrier de l’Ouest. « C’est une opportunité de rebondir rapidement et, surtout, de se remettre dans notre identité », abondait son entraîneur Fabrice Lefrançois. « On a perdu un match de Betclic. Ce n’est pas une fin en soi. »

Dijon doit forcer sa nature

Quant à la Jeanne d’Arc, elle cherche toujours à faire décoller son exercice 2024-2025 : le club dijonnais est 13e et a concédé sa 7e défaite en 11 matchs le week-end dernier dans le derby bourguignon. Pour son entraîneur Laurent Legname, son équipe doit gagner en dureté : « Cette équipe est trop gentille, on ne peut pas changer les mecs », explique-t-il au Bien Public. « On l’a vu contre Chalon. On le répète lors des entretiens, on le travaille, les joueurs en sont conscients. Il faut aller contre leur nature. »

La place de leader pour CB, garder espoir en vue de la Leaders Cup pour la JDA

Si Cholet l’emporte, le club des Mauges retrouvera seul la tête de la Betclic ELITE, avec une victoire d’avance sur Paris et l’ASVEL. Mais si Dijon parvenait à créer « l’exploit » à la Meilleraie, la JDA pourrait encore croire à une qualification pour la Leaders Cup.