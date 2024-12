Cholet et Le Portel débutent leur « groupe de la mort », Dijon en position de favori au top 16 de la FIBA Europe Cup

FIBA Europe Cup - Cholet, Le Portel et Dijon débutent en cette première semaine de décembre le second tour de la FIBA Europe Cup. Dans le même groupe, CB et l'ESSM vont se confronter dès ce mardi 3 décembre, alors que la JDA débutera en Roumanie à Oradea.