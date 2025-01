Cholet furieux de devoir affronter Nanterre le 11 février en Coupe de France

Entre contraintes européennes et programmation serrée, Cholet Basket déplore un calendrier infernal avant la Leaders Cup. Malgré tout, le club jouera la Coupe de France à fond face à Nanterre.

Le huitième de finale de Coupe de France entre Nanterre et Cholet Basket, prévu pour le 11 février, continue de faire des vagues. Initialement fixé au 7 janvier, le match avait été repoussé en raison des engagements européens des deux équipes. Après plusieurs reports et ajustements, la Fédération française de basketball (FFBB) a finalement tranché pour une date qui ne satisfait pas pleinement les Choletais.

« C’est une aberration », résume Guillaume Costentin, directeur sportif de Cholet Basket, dans Ouest-France. En cause : un calendrier qui laisse à peine 48 heures aux joueurs pour récupérer avant leur entrée en lice en Leaders Cup face au Mans, le 14 février à 13 heures.

Un casse-tête de programmation

Dès le départ, les deux clubs se sont retrouvés dans une situation complexe. Nanterre, engagé en Ligue des champions (BCL), et Cholet, participant à la FIBA Europe Cup, n’ont pu trouver une date compatible en janvier. Cholet avait proposé de jouer dès le 20 janvier, mais Nanterre, pris par un match décisif à Ostende ce mercreci, a refusé.

La FFBB a finalement fixé la rencontre au 12 février, avant qu’un compromis ne soit trouvé pour avancer au 11 février, date considérée comme « le moins pire » par Guillaume Costentin. Pourtant, cette décision engendre un enchaînement de matchs éprouvant pour les Choletais, qui pourraient jouer jusqu’à six matchs à l’extérieur en onze jours en cas de qualification jusqu’en finale de la Leaders Cup.

L’intégrité physique en question

Outre les contraintes sportives, le directeur sportif choletais déplore l’impact sur la condition physique des joueurs et le travail du staff technique :

« On parle beaucoup de l’intégrité physique des joueurs, mais il faut aussi penser au staff qui prépare les matchs dans ces conditions. »

Avec un quart de finale potentiellement prévu les 25 ou 26 février, en pleine fenêtre internationale, Cholet pourrait également se retrouver privé de plusieurs cadres, comme Chris-Ebou Ndow (Norvège), Mohamed Diawara (France), ou encore de l’assistant coach Gaëtan Douet, engagé avec la sélection du Congo.

Un engagement intact

Malgré les difficultés, Cholet Basket reste déterminé à jouer chaque compétition à fond. « On ne pouvait pas ne rien dire, mais il est hors de question d’envoyer une autre équipe ou de laisser filer le match. Ce n’est pas digne de Cholet Basket », a insisté Guillaume Costentin.

Dans ce contexte, le club mettra tout en œuvre pour être compétitif face à Nanterre et en Leaders Cup. Mais cet épisode soulève une nouvelle fois la question de l’organisation des calendriers en basket professionnel, où les contraintes nationales et européennes s’entrechoquent au détriment des équipes et de leurs joueurs.