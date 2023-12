Cholet se donne l’opportunité de finir premier de son groupe

Basketball Champions League - Après l'avoir emporté contre les Turcs de Darüssafaka, Cholet aura l'opportunité de jouer la première place du groupe C de BCL lors de son dernier match face à Tenerife mi-décembre.

Cholet jouera déjà une finale le 18 décembre prochain à la Meilleraie. Avec sa victoire contre Darüssafaka (97-86) combiné à la défaite surprise de Tenerife à Riga (77-72), les deux équipes se retrouvent à égalité en tête du groupe C de Basketball Champions League.

Tout se jouera donc lors du dernier match à Cholet pour savoir qui de CB ou du club espagnol filera directement au top 16. Le perdant devra passer par le play-in et une rencontre au meilleur des trois matchs. Le club des Mauges ne voudra pas passer à côté de cette opportunité, encore impensable quelques semaines en arrière. Lors du match aller, Tenerife l’avait largement emporté (95-75) grâce notamment à une folle soirée de son shooteur finlandais Sasu Salin.

« Je suis très heureux pour l’équipe, témoignait l’entraîneur choletais Laurent Vila auprès du Courrier de l’Ouest. On avait besoin d’une victoire. On a bien défendu, avec de bons pourcentages à 3-points. Je veux voir mon équipe jouer comme ça au prochain match. Un des objectifs, c’était de jouer la première place, ça paraissait surréaliste, mais il faut y croire. Il faudra battre Tenerife. »

Après six défaites consécutives toute compétition confondue, Cholet a retrouvé de l’allant offensif, avec notamment un très adroit Tidjane Salaün et un axe 1-5 à l’efficacité retrouvée. Le duo T.J. Campbell – Neal Sako a terminé en double-double : 11 points et 10 passes décisives pour le meneur, 24 points et 10 rebonds pour le pivot. Ce dernier, dans le dur depuis quelques semaines à l’image de sa formation, a retrouvé des standards qui lui avaient notamment permis d’être élu MVP du mois d’octobre en Betclic ELITE. « C’est vraiment bien de pouvoir regagner à domicile dans un match important, expliquait Neal Sako. Cela va nous redonner de la confiance et du rythme. J’étais un peu moins bien sur mes dernières sorties, moins impactant. Là, mes coéquipiers m’ont bien trouvé. […] Ce qu’on visait c’était finir premier, on en a l’opportunité qui plus est à La Meilleraie. Il faudra faire le taf contre une belle équipe de Tenerife. » Rendez-vous donc le 18 décembre prochain pour cette « finale » du groupe C. Avant cela, Cholet tentera de renouer avec la victoire en championnat de France, dès ce samedi 9 décembre (21h) face à la JL Bourg.