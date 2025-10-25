Cholet s’offre une petite revanche à Bourg : « On a une identité forte qui n’appartient qu’à nous ! »

Si l’on demandait leur avis aux quelques Choletais présents la saison dernière (T.J. Campbell, Nathan De Sousa, Gérald Ayayi Jamuni McNeace, en plus du staff), ils nous répondraient sûrement qu’ils échangeraient volontiers cette victoire automnale contre le quart de finale retour en mai dernier à Ékinox, qui aurait pu permettre à CB de continuer à rêver des demi-finales de Betclic ÉLITE.

Mais puisque l’on ne peut pas changer le passé, il était sûrement savoureux pour les Choletais de repartir victorieux (93-87) de la salle où leur formidable saison 2024/25 s’était brutalement interrompue (0-2 en quart de finale). D’autant plus après une soirée sans sur la scène européenne (92-103 contre l’Hapoël Holon mercredi).

Dans le rouge en France et invaincu en Europe,

le paradoxe bressan

Avec un Nathan De Sousa impérial à la mène (8 points, 11 passes décisives et 3 interceptions), qui a parallèlement prouvé au sélectionneur qu’il ferait un formidable partenaire d’entraînement avec les Bleus, les hommes de Fabrice Lefrançois ont commencé très fort la rencontre, alliant une grosse adresse et une défense agressive pour compter jusqu’à 15 points d’avance dans le deuxième quart-temps (22-37, 13e minute).

« On sait comment joue Cholet et on ne peut pas accepter de les laisser marquer 32 points dans le premier quart-temps », a regretté Frédéric Fauthoux au micro de Ghislain Gros, journaliste pour Ma(g)ville. « On n’était pas prêts à jouer avec la sur-agressivité de Cholet. Donc on a exactement ce que l’on mérite au final. »

Exactement ce qu’ils méritent ? Une troisième défaite en Betclic ÉLITE – une deuxième d’affilée face à un concurrent direct en prime (après Le Mans) – qui fait basculer les Bressans dans le rouge, loin de leur bilan immaculé en EuroCup (4v-0d) avant un déplacement périlleux chez le Besiktas Istanbul la semaine prochaine…

« On est Cholet, on veut jouer comme Cholet »

Si les Choletais se sont retrouvés sanctionnés de cette sur-agressivité, avec 31 des 55 fautes qui ont rendu le match particulièrement haché, ils ont surtout su jouer sur leurs forces. « C’est très bien de valider, parce qu’on a une identité forte, un peu particulière, qui n’appartient qu’à nous », a expliqué Fabrice Lefrançois à Ouest France. « Il ne faut pas s’amuser à vouloir jouer comme les autres. Nous, on est Cholet, on veut jouer comme Cholet. Ce soir, c’est ce qu’on a fait. »

L’un des hommes du match @CB_officiel qui s’impose à @JLBourgBasket Nathan De Sousa 11 passes décisives et une convocation en équipe de France face au sélectionneur pic.twitter.com/JqX8ix7y0E — Ghislain Gros (@GhislainGros) October 25, 2025

Le réveil burgien, avec un retour à -3 dans la dernière minute, aurait pu mettre en péril le beau travail des coéquipiers de Jamuni McNeace (18 points à 7/9 en 20 minutes). Mais Mohamed Diarra est venu sonner le glas des derniers espoirs locaux avec un and one tout en férocité. Tout en agressivité, évidemment.