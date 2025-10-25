Recherche
Betclic Élite

Cholet s’offre une petite revanche à Bourg : « On a une identité forte qui n’appartient qu’à nous ! »

Éliminé en quart de finale de Betclic ÉLITE l'an dernier par Bourg-en-Bresse, Cholet Basket a pris une petite revanche en l'emportant 93-87 dans l'Ain.
00h00
Résumé
Cholet s'offre une petite revanche à Bourg : « On a une identité forte qui n'appartient qu'à nous ! »

De Sousa et les Choletais repartent victorieux d’Ékinox

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Si l’on demandait leur avis aux quelques Choletais présents la saison dernière (T.J. CampbellNathan De SousaGérald Ayayi Jamuni McNeace, en plus du staff), ils nous répondraient sûrement qu’ils échangeraient volontiers cette victoire automnale contre le quart de finale retour en mai dernier à Ékinox, qui aurait pu permettre à CB de continuer à rêver des demi-finales de Betclic ÉLITE.

Mais puisque l’on ne peut pas changer le passé, il était sûrement savoureux pour les Choletais de repartir victorieux (93-87) de la salle où leur formidable saison 2024/25 s’était brutalement interrompue (0-2 en quart de finale). D’autant plus après une soirée sans sur la scène européenne (92-103 contre l’Hapoël Holon mercredi).

– Journée 5

Dans le rouge en France et invaincu en Europe,
le paradoxe bressan

Avec un Nathan De Sousa impérial à la mène (8 points, 11 passes décisives et 3 interceptions), qui a parallèlement prouvé au sélectionneur qu’il ferait un formidable partenaire d’entraînement avec les Bleus, les hommes de Fabrice Lefrançois ont commencé très fort la rencontre, alliant une grosse adresse et une défense agressive pour compter jusqu’à 15 points d’avance dans le deuxième quart-temps (22-37, 13e minute).

« On sait comment joue Cholet et on ne peut pas accepter de les laisser marquer 32 points dans le premier quart-temps », a regretté Frédéric Fauthoux au micro de Ghislain Gros, journaliste pour Ma(g)ville. « On n’était pas prêts à jouer avec la sur-agressivité de Cholet. Donc on a exactement ce que l’on mérite au final. »

Exactement ce qu’ils méritent ? Une troisième défaite en Betclic ÉLITE – une deuxième d’affilée face à un concurrent direct en prime (après Le Mans) – qui fait basculer les Bressans dans le rouge, loin de leur bilan immaculé en EuroCup (4v-0d) avant un déplacement périlleux chez le Besiktas Istanbul la semaine prochaine…

« On est Cholet, on veut jouer comme Cholet »

Si les Choletais se sont retrouvés sanctionnés de cette sur-agressivité, avec 31 des 55 fautes qui ont rendu le match particulièrement haché, ils ont surtout su jouer sur leurs forces. « C’est très bien de valider, parce qu’on a une identité forte, un peu particulière, qui n’appartient qu’à nous », a expliqué Fabrice Lefrançois à Ouest France. « Il ne faut pas s’amuser à vouloir jouer comme les autres. Nous, on est Cholet, on veut jouer comme Cholet. Ce soir, c’est ce qu’on a fait. »

Le réveil burgien, avec un retour à -3 dans la dernière minute, aurait pu mettre en péril le beau travail des coéquipiers de Jamuni McNeace (18 points à 7/9 en 20 minutes). Mais Mohamed Diarra est venu sonner le glas des derniers espoirs locaux avec un and one tout en férocité. Tout en agressivité, évidemment.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
theworm
Comment dire ça d'une manière politiquement correcte...ce match a été rendu nul par un trio arbitral en dessous de tout. La cerise sur le gâteau est un diffusion pourrie. Le premier quart est très agréable puis les arbitres veulent s'excuser d'avoir mis une technique à FF et alors là ils ne reculent sur rien pour tenter d'inverser la dynamique du match. Dans le jeu il y a au moins 20 points d'écart entre ces 2 équipes ce soir. Kokila est un chiffon qui flop en permanence c'est pas possible de le voir tomber systématiquement en défense. Heureusement que CB a été très solide ça m'aurait fait ch... de perdre ce match contre ce club pour lequel je n'ai plus aucun respect depuis FF.
Répondre
(0) J'aime
fred8607
Trio arbitrage lamentable ayant tout fait pour faire gagner BOURG, diffusion sur dazn vraiment pas terrible et commentateur à fond pour la JEU... Soirée pas simple pour les supporters choletais... Heureusement qu Cholet Basket a gagné et la victoire est amplement méritée... Au risque d'insister, les arbitres ont été vraiment minables. Le professionnalisme arrive enfin pour eux. J'espère que cela va leur permettre d'être enfin loyaux...
Répondre
(0) J'aime
