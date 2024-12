Clément Frisch bat son record de points en Betclic ÉLITE

Il a signé son match référence. Clément Frisch (2,01 m, 22 ans) a signé sa meilleure performance offensive en Betclic ÉLITE. Ce dimanche 1er décembre, il a marqué 22 points à 7/14 aux tirs et 7 rebonds pour finir à 23 d’évaluation en 34 minutes. MVP du championnat Espoirs en 2021, Clément Frisch a d’abord évolué en Pro B, division dans laquelle il a passé trois fois la barre des 20 points. Avec Denain Voltaire, contre Blois en novembre 2021 (24 points), contre l’ASA en mars 2022 (22 points) et contre Saint-Quentin en avril 2022 (22 points), il s’est mis en évidence. La saison passée, il avait établi son record en Betclic ELITE à 21 points et 22 d’évaluation, lors d’une grosse défaite à Bourg-en-Bresse (103-78).

Des statistiques en nette progression cette saison

Clément Frisch confirme qu’il est en train de passer un cap cette saison. Le poste 4/3 alsacien tourne à 10,8 points à 44,2% de réussite aux tirs (dont 42,1% à 3-points), 5,5 rebonds, 2,2 passes décisives, 1,3 interception et 0,8 contre pour 13,5 d’évaluation en 27 minutes, contre 6,5 points à 43,8%, 3,1 rebonds et 1,3 passes décisive en moins de 18 minutes la saison passées.

Nancy signe sa première victoire à Antarès depuis 11 ans

Nancy a bien négocié sa sortie de trêve internationale. Pour sa première victoire de la saison à l’extérieur, le SLUC s’est imposé face au MSB 96 à 85. Clément Frisch a été épaulé par un Caleb Walker plus qu’efficace, avec 19 points à 7/12 aux tirs et 5 passes décisives. 😮‍💨 Après onze ans de disette, le SLUC Nancy l'emporte au Mans ! ⚡️ Avec un grand Clément Frisch (22 points), le club lorrain a brisé sa série noire à Antarès. 📲 https://t.co/sNwjT1yca5 pic.twitter.com/f4AQY1IME0 — BeBasket (@Be_BasketFr) December 1, 2024