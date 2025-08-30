Recherche
Équipe de France

Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?

EuroBasket - Le deuxième match de l'équipe de France à l'EuroBasket 2025, ce samedi 30 août contre la Slovénie (17h), est à suivre en direct et en clair sur TMC. beIN SPORTS 3 diffuse également la rencontre.
00h00
Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?

La Slovénie est le deuxième adversaire de l’équipe de France dans cet EuroBasket 2025

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France masculine joue face à la Slovénie de Luka Doncic pour son deuxième match à l’EuroBasket 2025, ce samedi 30 août à Katowice en Pologne. La sélection de Frédéric Fauthoux, qui a battu la Belgique 92 à 64 jeudi pour son entrée dans le tournoi, aura encore les honneurs d’une diffusion en direct et en clair.

France – Slovénie sur TMC à partir de 16h50

TMC, une chaîne du groupe TF1, diffusera la rencontre en direct. Grégoire Margotton et Nicolas Batum pourront présenter la rencontre 10 minutes avant l’entre-deux puisque c’est à 16h50 qu’ils prendront l’antenne. beIN SPORTS 3 sera l’autre diffuseur de ce match en France, mais cette fois il faudra être abonné à la chaîne qatarie pour suivre le match sur ce média.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

ideja
Merci à BeBasket pour ces annonces "Comment regarder gratuitement...", toujours appréciables ! (et appréciées 🙂)
