Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?

L’équipe de France masculine joue face à la Slovénie de Luka Doncic pour son deuxième match à l’EuroBasket 2025, ce samedi 30 août à Katowice en Pologne. La sélection de Frédéric Fauthoux, qui a battu la Belgique 92 à 64 jeudi pour son entrée dans le tournoi, aura encore les honneurs d’une diffusion en direct et en clair.

Cet après-midi l'@FRABasketball affronte la Slovénie ! 🏀 𝘽𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩 – 𝙀𝙪𝙧𝙤 𝙢𝙖𝙨𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 / 𝙎𝙡𝙤𝙫𝙚𝙣𝙞𝙚 : Aujourd'hui – 16h50 ! pic.twitter.com/Z6HaDJFTir — TMC (@TMCtv) August 30, 2025

France – Slovénie sur TMC à partir de 16h50

TMC, une chaîne du groupe TF1, diffusera la rencontre en direct. Grégoire Margotton et Nicolas Batum pourront présenter la rencontre 10 minutes avant l’entre-deux puisque c’est à 16h50 qu’ils prendront l’antenne. beIN SPORTS 3 sera l’autre diffuseur de ce match en France, mais cette fois il faudra être abonné à la chaîne qatarie pour suivre le match sur ce média.