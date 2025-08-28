« Que TF1 s’intéresse au basket, c’est une forme de récompense » pour Nicolas Batum

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) sera aux commentaires du premier match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, ce jeudi 28 août à Katowice. En direct sur TMC, l’ancien capitaine de l’équipe de France livrera ses précieuses analyses aux côtés du journaliste Grégoire Margotton. Avant ses débuts en tant que consultant, le joueur des Los Angeles Clippers, qui a pris sa retraite internationale à l’issue des Jeux olympiques de Paris, a répondu au Parisien au sujet de sa nouvelle casquette.

« Quand j’ai vu que, pour l’Euro féminin, la consultante a été l’ancienne capitaine Sarah Michel Boury, cela a nourri ma réflexion. J’ai été contacté début juillet en rentrant de Los Angeles. À la base, j’avais d’autres projets. J’ai consulté ma femme, mes enfants et j’ai dit : On y va. Et je suis enchanté. J’ai joué vingt ans en équipe de France sans que nous soyons diffusés sur une grande chaîne en clair. Et là, enfin ! Que TF1 s’intéresse au basket, c’est aussi à mes yeux une forme de récompense pour tout ce que nous avons accompli. »

Une ambition raisonnée : un Top 8 comme objectif pour les Bleus

Pour Nicolas Batum, la jeunesse du groupe l’amène à penser qu’un quart de finale serait un Euro réussi. S’il espère mieux, il explique les raisons de cet objectif prudent.

« Pour beaucoup d’entre eux, l’équipe de France, c’est nouveau. Il faut bien avoir conscience que nous sommes dans une transition avec une équipe jeune, un nouveau coach, un nouveau leadership et qu’il manque LE joueur majeur (Victor Wembanyama). […] On assiste en direct à la naissance d’un groupe avec des visages que les gens ne connaissent pas encore et qui vont accompagner le sport français durant les dix prochaines années. Il faut les suivre et les encourager dès leurs débuts comme avec une série télé car c’est le début d’une aventure et c’est bien de l’accompagner dès que ça commence. »

Une série dans laquelle il aura un vrai rôle à jouer : « Certains vont peut-être aussi découvrir le basket je vais essayer de le leur faire aimer. » On compte sur lui !