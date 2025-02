Au tour de Janelle Salaün de vaincre Lisa Berkani : Schio remporte la Coupe d’Italie

Avant de rêver pourquoi pas d’EuroLeague avec Schio, Janelle Salaün a soulevé un premier trophée national avec le Famila ce dimanche 16 février. Avec sa formation italienne, la Française a remporté la coupe nationale, en battant en finale son dauphin en championnat, le Reyer Venise (45-54).

Club le plus titré de l’histoire du basket féminin italien, Schio peut amplement savourer ce nouveau trophée. Successivement, le leader de Série A a pris la mesure de ses deux rivaux du podium, Campobasso et Venise. Troisième meilleure marqueuse en demi-finale (12 points et 7 rebonds), la soeur de Tidjane a été plus discrète offensivement (2 points à 1/6 aux tirs, 7 rebonds) malgré ses 30 minutes de jeu. Il faut dire que la rencontre n’a pas atteint des sommets en termes de scoring (45-54), à l’image d’une Lisa Berkani volontaire mais extrêmement maladroite (6 points à 1/15 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives). Pourtant, en tout début de saison, l’Auvergnate et le Reyer avait pris le meilleur sur Schio lors de la Supercoupe d’Italie, pour le premier match officiel de Janelle Salaün avec le Famila.

Ainsi, Schio a remporté sa 5e Coupe d’Italie consécutive, la 16e dans son histoire. Présent au Final Four la saison dernière, le Famila peut également toujours rêver d’EuroLeague cette année.