Cordinier et Beaubois touchés, Poirier forfait : l’Anadolu Efes très diminué avant la réception de l’Olympiakos

Sur une dynamique plus que compliquée, avec huit défaites sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues, l’Anadolu Efes accueille ce jeudi l’Olympiakos pour le compte de la 24e journée d’EuroLeague. Co-dernier de la compétition avec le Partizan Belgrade, le club stambouliote doit composer avec une infirmerie bien remplie au moment de défier l’une des équipes les plus en forme du moment.

Un adversaire en pleine confiance

En face, l’Olympiakos avance avec des certitudes. Le club du Pirée n’a concédé qu’une seule défaite sur ses onze dernières rencontres toutes compétitions confondues et regarde à nouveau vers le haut du classement d’EuroLeague. Un contraste saisissant avec la spirale négative de l’Anadolu Efes, sous pression à la fois sur la scène européenne et nationale.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

Le contexte est d’autant plus défavorable pour l’Efes que quatre joueurs manqueront à l’appel. Déjà absent lors des deux dernières rencontres en raison d’une blessure au pied, l’ancien monégasque Jordan Loyd ne sera pas de la partie.

S’y ajoutent trois absences de longue durée : Shane Larkin, éloigné des parquets depuis mi-novembre en raison d’une blessure à l’aine, Vincent Poirier, en phase de reprise après une rechute consécutive à son opération du genou, et Georgios Papagiannis, indisponible depuis octobre après une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Des cadres diminués mais attendus

Comme si cela ne suffisait pas, trois joueurs majeurs devraient être alignés malgré des pépins physiques. Nick Weiler-Babb est touché à la main, Rodrigue Beaubois traîne une douleur au mollet et Isaïa Cordinier est gêné par un problème au genou. Autant d’éléments qui compliquent encore un peu plus la tâche d’un collectif déjà fragilisé.

Une situation tendue aussi sur la scène nationale

La crise ne se limite pas à l’EuroLeague. En championnat turc, l’Anadolu Efes reste sur une défaite le week-end dernier face au promu d’Erokspor. Les Stambouliotes pointent ainsi à la 7e place avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites, loin de leurs standards habituels.

Brice Dessert en première ligne

Dans ce contexte, les responsabilités pourraient s’accroître pour Brice Dessert. L’ancien pivot de l’ADA Blois a déjà montré sa capacité à répondre présent, avec notamment 19 points inscrits en championnat en début de mois face au Mersin d’Alexandre Chassang. Une performance qui pourrait servir de référence alors que l’Anadolu Efes cherche désespérément un électrochoc.