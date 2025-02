Coupe du Monde U19 : le groupe des Françaises connu

Après le tirage aux sorts de la Coupe du Monde U19 pour les garçons, les filles connaissent également le tableau de leur Mondial. Ce mardi 4 février, les groupes pour la Coupe du Monde U19 féminine, prévue du 12 au 20 juillet à Brno (République tchèque), ont été révélés.

Si les Bleuets sont tombés avec les États-Unis, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose, ce n’est pas le cas des championnes d’Europe U18. En effet, la sélection d’Aurélie Bonnan défiera dans le groupe C l’Australie, le Brésil et le Mali. En 1/8e de finale, les Françaises croiseront avec le groupe D, constitué de l’Espagne, de la République tchèque, du Japon et de l’Argentine. Pour rappel, les 16 équipes accèderont toutes à la phase finale.

Lors de son titre à l’EuroBasket U18, les Françaises étaient notamment menées par Nell Angloma, MVP de la compétition, la joueuse de l’ASVEL féminin Téa Cleante ou encore celle du Champagne Basket Féminin (NF1) Stella Kessler.