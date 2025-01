Courtside, épisode 7 : Le bilan de la 1ère moitié de saison des Français de NBA, à l’heure des Paris Games et du premier Young Star Game

Alors que la moitié de la saison régulière approche et les NBA Paris Games avec, on fait un point sur la saison des 14 joueurs français évoluant en NBA. De Victor Wembanyama à Armel Traoré, en passant par les rookies Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher ou encore Tidjane Salaün, on vous donne notre avis.

Plusieurs de ces joueurs seront bientôt rejoints par d’autres jeunes Français, dont certains vont participer au premier Young Star Game organisé le mardi 21 janvier à Levallois. On vous partage notre vision au sujet de cette rencontre et de ce dont on attend.

Un épisode que vous pouvez écouter sur Spotify, Deezer et Ausha.