De retour en première division, Toulouse révèle ses grosses ambitions pour un promu

De retour dans l’élite du basket féminin français, le Toulouse Métropole Basket (TMB) débutera sa saison le 4 octobre face à La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous attendu pour l’équipe de Xavier Noguera, élu meilleur entraîneur de LF2 la saison passée. À la tête du club depuis 2016, le technicien catalan ne cache pas ses ambitions :

« Les objectifs sont assez élevés. Le club veut être européen. Le but, c’est de terminer à une des huit premières places, synonymes de maintien sans passer par les play-down », a-t-il confié à La Dépêche du Midi.

Une préparation musclée face à des cadors

La montée en puissance du TMB n’a pas été de tout repos. Le groupe a repris le 18 août, sans Bella Murekatete (1,92 m, 25 ans) dans un premier temps, retardée par des problèmes de visa puis mise au repos après un coup reçu en préparation. Pour le reste, le staff avait choisi un programme corsé : des oppositions contre Gérone, Basket Landes ou Lattes-Montpellier.

« On a fait le choix cette année d’avoir une préparation assez difficile. Il nous manque encore de la constance mais on est content de l’effectif qu’on a créé, des filles qui correspondent à ce qu’on voulait avoir dans le combat, dans l’envie de bien faire », explique Noguera.

Un style de jeu encore plus énergique

Côté terrain, le coach promet une intensité encore plus forte que l’an passé : « L’année dernière, on courait déjà un petit peu plus. Là, on va courir encore plus ! On va avoir une débauche d’énergie des deux côtés du terrain. Toujours la défense en priorité, puis la course. Et essayer de canaliser les temps faibles avec du jeu demi-terrain, très discipliné. »

Le ton est donné. Toulouse Métropole Basket veut non seulement s’accrocher en La Boulangère Wonderligue, mais aussi exister dans le haut de tableau.