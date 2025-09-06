Des cartons individuels entre Antibes et Nancy, revanche dans l’air au tournoi de Blois

Pour son tournoi de préparation, à la maison, l’ADA Blois est décidément en mode retrouvailles. Dès l’entame, avec l’Élan Béarnais comme premier adversaire, et son ex-entraîneur historique, Mickaël Hay.

Ugolin porte Blois, la JA Vichy s’appuie déjà sur ses jeunes

Pour sa 5e sortie de la présaison, l’ADA Blois a remporté une victoire âpre et serrée face au club palois (95-91). Après une première mi-temps placée sous le signe de l’attaque (51-61), le club du Loir-et-Cher a repris l’avantage, à la faveur notamment d’un très bon 3e quart-temps (24-12), pour finalement l’emporter 95 à 91. Un score qui aurait pu aisément dépasser les 100 points sans une grande maladresse de part et d’autres aux lancers francs (18/30 et 27/40).

Parmi les belles satisfactions pour David Morabito, on notera la domination de Blois au rebond (33 prises dont 15 offensives) ainsi que la belle sortie de l’ailier Lucas Ugolin, auteur de 23 points à 7/10 aux tirs. Côté palois, le duo Milanese – Clark a planté 17 points chacun.

L’ADA Blois va encore retrouver un adversaire qu’il connaît bien en finale ce samedi 6 septembre, la JA Vichy. Le bourreau des Blésois lors des derniers playoffs a pris la mesure de Rouen (70-56), qui avait pourtant brillé au Jeu de Paume l’an dernier. Le club thermal a fait la différence en première période (38-23), en asphyxiant le RMB dans le 2e quart-temps (24-8). La jeunesse vichyssoise a été à son avantage avec les 16 points de Elian Benitez ou encore les 12 unités de Nolan Kingue, un aspect dont Rouen peut également se satisfaire avec les 13 points d’Arthur Bouba ou encore les 10 de Landry Djedje.

Gombauld et Green se livrent un joli duel

Au Cannet, on a pu assister à une rencontre serrée entre le SLUC Nancy (Betclic ELITE) et Antibes (ELITE 2), mais aussi à un gros duel entre Stéphane Gombauld et Garlon Green. L’intérieur nancéien a joué 37 minutes, de quoi lui permettre 29 points à 10/14 aux tirs, quand le scoreur américain des Sharks a planté 25 points à 8/15 aux tirs en 28 minutes seulement.

Au final, avec un énorme finish (30-13 dans le QT4), le SLUC Nancy, qui doit faire sans Mohammad Amini pour sa préparation, l’a emporté sur le score final de 83 à 87.