« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires

Serait-ce l’un des moments bascules de cet EuroBasket 2025 ? Une mi-temps où l’équipe de France se retrouvait embarquée dans une situation délicate face à la Pologne (41-44), dans la foulée de sa défaite surprise contre Israël (69-82).

Dans l’intimité des vestiaires, Guerschon Yabusele a peut-être vécu l’un de ses premiers moments forts en tant que capitaine des Bleus. Un speech fort, moitié coup de gueule, moitié discours fédérateur, qui a eu l’effet escompté.

« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien », clamait-il à la pause. Une heure apr§ès, il rejoignant les vestiaires avec une victoire référence en poche, et 36 points marqués.