« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires
Guerschon Yabusele lors du match contre la Pologne
Serait-ce l’un des moments bascules de cet EuroBasket 2025 ? Une mi-temps où l’équipe de France se retrouvait embarquée dans une situation délicate face à la Pologne (41-44), dans la foulée de sa défaite surprise contre Israël (69-82).
Dans l’intimité des vestiaires, Guerschon Yabusele a peut-être vécu l’un de ses premiers moments forts en tant que capitaine des Bleus. Un speech fort, moitié coup de gueule, moitié discours fédérateur, qui a eu l’effet escompté.
« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien », clamait-il à la pause. Une heure apr§ès, il rejoignant les vestiaires avec une victoire référence en poche, et 36 points marqués.
"𝐎𝐧 𝐝𝐢𝐭 𝐪𝐮’𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐢̈𝐫𝐚𝐬 𝐨𝐧 𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐧" 😤
Le discours mobilisateur de Guerschon Yabusele à la mi-temps du match face à la Pologne 🫡
Le 3e épisode 👉 https://t.co/2SrN46lc8Q#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/4kiskbYc1v
— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 6, 2025
Commentaires