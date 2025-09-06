Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires

Capitaine de l'équipe de France, Guerschon Yabusele a tenu un discours fort dans les vestiaires à la mi-temps de Pologne - France. Le voici en vidéo.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires

Guerschon Yabusele lors du match contre la Pologne

Crédit photo : Julie Dumélié

Serait-ce l’un des moments bascules de cet EuroBasket 2025 ? Une mi-temps où l’équipe de France se retrouvait embarquée dans une situation délicate face à la Pologne (41-44), dans la foulée de sa défaite surprise contre Israël (69-82).

Dans l’intimité des vestiaires, Guerschon Yabusele a peut-être vécu l’un de ses premiers moments forts en tant que capitaine des Bleus. Un speech fort, moitié coup de gueule, moitié discours fédérateur, qui a eu l’effet escompté.

« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien », clamait-il à la pause. Une heure apr§ès, il rejoignant les vestiaires avec une victoire référence en poche, et 36 points marqués.

LIRE AUSSI

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
Vidéo
Vidéo
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nemanja Nedović arrive à l'AS Monaco pour une saison
Betclic ELITE
00h00« Je ne voulais que Monaco » – Nemanja Nedović débarque officiellement à l’ASM
Amath M'Baye fait partie des nouvelles têtes du Paris Basketball
Betclic ELITE
00h00Comment voir Paris Basketball – FC Barcelone en clair, et découvrir le nouveau visage des champions de France
EuroBasket
00h00« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires
Présaison
00h00Des cartons individuels entre Antibes et Nancy, revanche dans l’air au tournoi de Blois
Présaison
00h00« En progression », Cholet retrouve enfin le goût de la victoire contre Le Mans
Présaison
00h00Retrouvailles entre la JL Bourg et l’ASVEL en finale de l’Ain Star Game 2025
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV des premiers 1/8e de finale à l’EuroBasket ce samedi 6 septembre
Marcos Knight va vivre une nouvelle aventure en Libye
À l’étranger
00h00Marcos Knight, ex-Monaco et ASVEL, signe… en Libye !
Équipe de France
00h00Du 00 au 99 : les histoires cachées derrière les numéros de maillot des Bleus
Betclic ELITE
00h00D’un fast-food à l’EuroBasket : Travante Williams, le Portugais de l’Alaska qui a signé au Mans !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0