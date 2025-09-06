Un tir au buzzer, des absents… mais cela n’empêche pas Le Portel et Gravelines-Dunkerque de s’offrir un Opalico

En arrivant au Chaudron ce vendredi 5 septembre, pour le début du tournoi des Hauts de France, c’était loin d’être garanti d’avoir un Opalico le dimanche. Mais finalement, malgré des scénarios et contextes bien différents, l’ESSM Le Portel et le BCM Gravelines-Dunkerque vont offrir un derby à leurs supporters dès la présaison.

Le BCM construit son collectif… malgré les absences

Une issue quasiment inespérée pour le BCM, tant la formation de Jean-Christophe Prat est dépeuplée d’une bonne partie de ses membres. Mais malgré les absences de Maxhuni (EuroBasket), Agee (Dubaï BC), Babb (ménagé) et Bracq (cheville), Gravelines-Dunkerque a su prendre le meilleur sur Saint-Quentin (87-79), faisant la différence en fin de rencontre. « C’est toujours bien de gagner des matchs. Après, la seule ambition qu’on a dans ces rencontres de présaison, c’est de construire un collectif, l’ADN pour la saison », expliquait Gauthier Denis à La Voix du Nord « […] On avance, il manque énormément de monde. Au fur et à mesure qu’on les intègre, ça va être intéressant. »

Se pliant à la tâche de gérer le tempo de son équipe, la recrue Mike Lewis l’a plutôt bien fait avec 22 points, avec également le bon match du rookie David Joplin (20 unités).

#SQBBBCM | 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🏴‍☠️ Une victoire au mental pour le @BCMBasket 🧠 Nos Maritimes affronteront le vainqueur de la rencontre opposant Le Portel à Courtrai, ce dimanche, à 17:30 🔜au#MoreThanTheNorth #PreSzn pic.twitter.com/i500HbqE1G — BCM Basketball (@BCMBasket) September 5, 2025

À quelques millisecondes près pour Le Portel

Pour l’ESSM Le Portel, il ne manquait personne à l’appel, excepté sa dernière recrue en date, l’ailier-fort Greg Lee. Malgré cela, le club stelliste n’est pas passé loin de la défaite contre la formation belge de Courtrai.

L’équipe de Kenny Grant l’a emporté d’une courte tête (86-84), mais l’issue aurait pu être tout autre si le dernier tir des Belges, marqué, avait été décoché quelques millisecondes avant le buzzer final. Le Portel peut tout de même se satisfaire de voir ses leaders au rendez-vous, avec les 17 points et 7 fautes provoquées de Mike Smith, les 14 points de Ivan Février ou encore les 11 unités du shooteur Filip Kruslin.