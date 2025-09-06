Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Un tir au buzzer, des absents… mais cela n’empêche pas Le Portel et Gravelines-Dunkerque de s’offrir un Opalico

Présaison - En finale du tournoi des Hauts de France au Chaudron, l'on aura déjà droit à un Opalico entre Le Portel et le BCM Gravelines-Dunkerque. L'ESSM a évité un buzzer de justesse tandis que le BCM a réussi à battre Saint-Quentin malgré ses absences.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un tir au buzzer, des absents… mais cela n’empêche pas Le Portel et Gravelines-Dunkerque de s’offrir un Opalico

Mike Smith et Le Portel vont défier Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : Pauline Ledez / ESSM Le Portel

En arrivant au Chaudron ce vendredi 5 septembre, pour le début du tournoi des Hauts de France, c’était loin d’être garanti d’avoir un Opalico le dimanche. Mais finalement, malgré des scénarios et contextes bien différents, l’ESSM Le Portel et le BCM Gravelines-Dunkerque vont offrir un derby à leurs supporters dès la présaison.

Le BCM construit son collectif… malgré les absences

Une issue quasiment inespérée pour le BCM, tant la formation de Jean-Christophe Prat est dépeuplée d’une bonne partie de ses membres. Mais malgré les absences de Maxhuni (EuroBasket), Agee (Dubaï BC), Babb (ménagé) et Bracq (cheville), Gravelines-Dunkerque a su prendre le meilleur sur Saint-Quentin (87-79), faisant la différence en fin de rencontre. « C’est toujours bien de gagner des matchs. Après, la seule ambition qu’on a dans ces rencontres de présaison, c’est de construire un collectif, l’ADN pour la saison », expliquait Gauthier Denis à La Voix du Nord « […] On avance, il manque énormément de monde. Au fur et à mesure qu’on les intègre, ça va être intéressant. »

LIRE AUSSI

Se pliant à la tâche de gérer le tempo de son équipe, la recrue Mike Lewis l’a plutôt bien fait avec 22 points, avec également le bon match du rookie David Joplin (20 unités).

À quelques millisecondes près pour Le Portel

Pour l’ESSM Le Portel, il ne manquait personne à l’appel, excepté sa dernière recrue en date, l’ailier-fort Greg Lee. Malgré cela, le club stelliste n’est pas passé loin de la défaite contre la formation belge de Courtrai.

LIRE AUSSI

L’équipe de Kenny Grant l’a emporté d’une courte tête (86-84), mais l’issue aurait pu être tout autre si le dernier tir des Belges, marqué, avait été décoché quelques millisecondes avant le buzzer final. Le Portel peut tout de même se satisfaire de voir ses leaders au rendez-vous, avec les 17 points et 7 fautes provoquées de Mike Smith, les 14 points de Ivan Février ou encore les 11 unités du shooteur Filip Kruslin.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Le Portel
Le Portel
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
WNBA
00h00New-York ralentit encore un peu plus le Storm de Williams et Malonga dans sa quête de playoffs
Équipe de France
00h00Du 00 au 99 : les histoires cachées derrière les numéros de maillot des Bleus
EuroBasket
00h00Après une victoire laborieuse contre la Suède, Ergin Ataman en remet une couche pour la FIBA
Betclic ELITE
00h00D’un fast-food à l’EuroBasket : Travante Williams, le Portugais de l’Alaska qui a signé au Mans !
Présaison
00h00Un tir au buzzer, des absents… mais cela n’empêche pas Le Portel et Gravelines-Dunkerque de s’offrir un Opalico
Alperen Sengun a du prendre les choses en main pour éviter à la Turquie une défaite surprise contre la Suède
EuroBasket
00h00La Turquie file en quarts après une grosse frayeur contre la Suède
maxi basket
Médias
00h00Treize ans plus tard, le magazine Maxi Basket signe son grand retour
Nemanja Nedović arrive à l'AS Monaco pour une saison
Betclic ELITE
00h00« Je ne voulais que Monaco » – Nemanja Nedović débarque officiellement à l’ASM
Amath M'Baye fait partie des nouvelles têtes du Paris Basketball
Betclic ELITE
00h00Comment voir Paris Basketball – FC Barcelone en clair, et découvrir le nouveau visage des champions de France
EuroBasket
00h00« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0