New-York ralentit encore un peu plus le Storm de Williams et Malonga dans sa quête de playoffs

Elles feront patienter leurs fans jusqu’au tout dernier match de la saison régulière. Alors qu’elles avaient l’occasion de valider leur ticket pour les playoffs ce vendredi 5 septembre, devant leurs fans, les joueuses du Seattle Storm ont failli à la tâche. Il faut dire que la mission n’était pas évidente puisqu’elles recevaient les championnes en titre du New-York Liberty, qui malgré leur saison mitigée et l’absence de Sabrina Ionescu, sont toujours une menace. Les retrouvailles entre Marine Johannès (1,78 m, 30 ans), Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) et Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) ont tourné en faveur de la première (score final 76-84), même si les trois n’ont pas vraiment brillé.

Le Liberty retrouve la victoire après deux défaites

Pourtant, la défaite des Los Angeles Sparks (9e) plus tôt dans la soirée avait ouvert grand la voie au Storm. Mais elles se sont fait surprendre à chaque fois en sortant des vestiaires, avec un premier quart-temps gagné 22-16 par New-York et un troisième 20-13. Il faut dire que l’ailière allemande Leonie Fiebich a égalé son record de points en carrière (21), tandis que la double MVP Breanna Stewart a réalisé son habituel chantier (24 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).

En sortie de banc, Marine Johannès n’a en revanche pas été en réussite pour la troisième soirée d’affilée. Phénomène rare, elle n’a pas marqué le moindre point, raté 3 tirs et joué que 7 minutes, pour enregistrer seulement 3 rebonds et 1 passe décisive. Sans elle, le Liberty a réussi à gérer une fin de match serrée. « On voulait exécuter de la bonne manière. On a vu notre équipe bien plus connectée défensivement et sereine » a analysé la coach Sandy Brondello après le match.

Le Storm toujours pas rassurant

Son de cloche forcément inverse du côté de la coach du Storm Noelle Quinn : « On n’a pas réussi à être réguliers de toute la saison, seulement des flashs. Il y a des moments où on voit quel type d’équipe on peut devenir, mais le reste du temps il n’y a pas la fermeté dont on a besoin dans les moments chauds. » Plus en retrait sur la deuxième partie de saison, Gabby Williams a marqué 7 points à 3/9 aux tirs, avec 5 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes. On note cependant ses 2 interceptions qui la rapprochent encore un peu plus du plus haut total individuel sur une saison WNBA (98, le record est à 100).

Dominique Malonga a réussi à marquer 8 points en 16 minutes en sortie de banc, face au match-up compliqué de la raquette du Liberty (Breanna Stewart, Jonquel Jones, Emma Meesseman). Elle continue à progresser, et c’est d’ailleurs une lueur d’espoir évoquée par sa coach après le match. Le Storm est donc bien parti pour terminer 8e du classement, et obtenir ric-rac son ticket pour les playoffs. Il leur faudra une victoire lors du dernier match de la saison (contre Golden State, 6e) ou une défaite des Sparks (contre Phoenix, 4e ou Las Vegas, 3e).