Comment voir Paris Basketball – FC Barcelone en clair, et découvrir le nouveau visage des champions de France

Le Paris Basketball, après avoir joué à Orléans mardi, dispute un autre match de préparation ce samedi. Mais cette fois, pas de formation française face aux champions de France en titre. Le club de la capitale affronte une autre écurie d’EuroLeague, celle du FC Barcelone, en Andorre où ils s’entraînent depuis mercredi. Le match, qui débutera à 12h heure française, est diffusé sur la chaîne YouTube du club catalan. Vous pouvez le voir en cliquant ici.

Un effectif de Paris largement renouvelé à l’intersaison

Largement renouvelée à l’intersaison, l’équipe du Paris Basketball va donc présenter un nouveau visage en 2025-2026. Un visage que vous pourrez en partir découvrir sur cette rencontre. En partie seulement car le club parisien n’est pas tout à fait au complet – Nadir Hifi est par exemple à l’EuroBasket avec l’équipe de France -, au point d’accueillir des partenaires d’entraînement en présaison. Mais vous pourrez tout de même pouvoir observer Derek Willis, Amath M’Baye ou encore Mouhamed Faye.