Betclic Élite

Comment voir Paris Basketball – FC Barcelone en clair, et découvrir le nouveau visage des champions de France

EuroLeague - Le match entre le Paris Basketball et le FC Barcelone, qui débute à 12h en Andorre, est diffusé en clair sur YouTube.
00h00
Amath M’Baye fait partie des nouvelles têtes du Paris Basketball

Crédit photo : Paris Basketball

Le Paris Basketball, après avoir joué à Orléans mardi, dispute un autre match de préparation ce samedi. Mais cette fois, pas de formation française face aux champions de France en titre. Le club de la capitale affronte une autre écurie d’EuroLeague, celle du FC Barcelone, en Andorre où ils s’entraînent depuis mercredi. Le match, qui débutera à 12h heure française, est diffusé sur la chaîne YouTube du club catalan. Vous pouvez le voir en cliquant ici.

Un effectif de Paris largement renouvelé à l’intersaison

Largement renouvelée à l’intersaison, l’équipe du Paris Basketball va donc présenter un nouveau visage en 2025-2026. Un visage que vous pourrez en partir découvrir sur cette rencontre. En partie seulement car le club parisien n’est pas tout à fait au complet – Nadir Hifi est par exemple à l’EuroBasket avec l’équipe de France -, au point d’accueillir des partenaires d’entraînement en présaison. Mais vous pourrez tout de même pouvoir observer Derek Willis, Amath M’Baye ou encore Mouhamed Faye.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
