Deux ans de plus pour Alexandre Ménard à la tête de Boulazac

Alexandre Ménard s’inscrit dans la durée avec Boulazac. Arrivé au club en mars 2023 avec comme objectif, le maintien, Alexandre Ménard a convaincu les dirigeants du BBD de le conserver à la tête de l’équipe professionnelle. Ce mardi 12 mars, le club périgourdin a annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur pour les deux prochaines saisons, assorties d’une troisième en option. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2026.

Pour sa 2e saison à la tête de l’équipe du Sud-Ouest, le technicien et son équipe sont bien placés sur le podium de la Pro B, derrière La Rochelle et Vichy. Avant même de jouer d’éventuels playoffs, le BBD mise donc sur la stabilité. Sur le site officiel du club, le président du directoire, Laurent Serres, a fait part de sa satisfaction quant à cette prise de décision :

« Alexandre Ménard a montré un vrai savoir-faire et savoir être dans son travail avec tous les acteurs du club. Il représente avec justesse les valeurs du BBD. Il est ambitieux, pragmatique et exigent. Nous nous réservons des moments réguliers avec Alexandre Ménard et Jérémy Sarre pour parler du présent mais aussi des échéances plus ou moins longs termes. Nous y tenons beaucoup pour que chacun de nous soit bien aligné pour se faire confiance quand vient le moment de prendre des décisions importantes pour le projet du club. Je suis très heureux pour le BBD que nous puissions continuer l’aventure ensemble pour 2 voire 3 saisons supplémentaires.»