Deuxième défaite en deux jours pour Rachid Meziane et Bria Hartley avec Connecticut

En pleine séquence de quatre matchs en moins d’une semaine, le Connecticut Sun n’est pas parvenu à relever la tête face à Phoenix ce mercredi (83-75), moins de 24 heures après la défaite mouvementée à Indiana. Les joueuses de Rachid Méziane ont concédé trop de pertes de balle d’entrée (13 au total), confortant le Mercury dans son pressing défensif étouffant.

L’ex-internationale française de Connecticut Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a tenté de sortir la tête de l’eau, apportant 9 points à 2/6 aux tirs. Mais il était déjà trop tard : Phoenix a mené au score pendant toute la rencontre.

Phoenix s’est imposé par la force collective, porté par cinq joueuses à 11 points ou plus. La Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) n’est pas de celles-ci, ayant été limitée à 21 minutes de par la bonne forme de Lexi Held et Kitija Laksa sur les lignes arrières, en sortie de banc. La future Berruyère termine tout de même la rencontre avec 5 points à 1/3 à 3-points, 4 rebonds et 2 interceptions.

Connecticut et Phoenix se séparent dans des dynamiques totalement contraires : le Mercury enregistre une série de trois victoires consécutives pour la première fois cette saison. À l’inverse, Connecticut connaît, comme on pouvait s’y attendre, le pire début de saison de son histoire, avec seulement 2 victoires pour 10 défaites. Le Sun reste sur 4 défaites de rang.