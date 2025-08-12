Recherche
NBA

Sacré pari ou coup de génie ? Les raisons pour lesquelles Sabonis mise sur un meneur de 31 ans

L’intérieur lituanien se dit optimiste quant aux mouvements réalisés cet été par le nouveau GM Scott Perry, et laisse entendre que d’autres changements pourraient encore survenir avant le camp d’entraînement.
|
00h00
Résumé
Sacré pari ou coup de génie ? Les raisons pour lesquelles Sabonis mise sur un meneur de 31 ans
Crédit photo : © Sergio Estrada-Imagn Images

Domantas Sabonis affiche sa confiance envers la nouvelle direction prise par les Sacramento Kings sous l’impulsion du directeur général Scott Perry. Lors de son camp de basket à Roseville, le pivot lituanien s’est montré enthousiaste concernant les récents changements opérés au sein de la franchise californienne.

« Je pense que Scott a fait du très bon travail jusqu’à présent et qu’il essaie de redresser la situation comme tout le monde », a déclaré Sabonis. L’ancien joueur d’Indiana laisse également entendre que l’effectif n’a pas fini d’évoluer : « Beaucoup de choses ont changé et il y aura probablement encore beaucoup de changements, donc nous allons attendre de voir ce qui se passera d’ici le camp d’entraînement. »

Dennis Schröder, la recrue qui enthousiasme Sabonis

L’arrivée de Dennis Schröder en provenance des Detroit Pistons constitue l’une des satisfactions majeures de Sabonis pour cette intersaison. Après le transfert de De’Aaron Fox vers San Antonio dans un échange qui a amené Zach LaVine et Sidy Cissoko à Sacramento, les Kings avaient besoin d’un meneur expérimenté.

PROFIL JOUEUR
Dennis SCHRODER
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 31 ans (15/09/1993)

Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
18
#13
REB
2
#112
PD
6
#5

« Désormais, on a un meneur du calibre d’un titulaire. Dennis est très talentueux », s’est réjoui l’intérieur de 2,11m. Cette acquisition s’inscrit dans une refonte plus large de l’effectif, qui a également vu l’arrivée de Dario Saric depuis Denver et la sélection des rookies Nique Clifford et Maxime Raynaud à la Draft.

Sabonis a d’ailleurs pris les devants en organisant des séances d’entraînement avec les jeunes joueurs, accueillant notamment Isaac Jones et Maxime Raynaud dans la Napa Valley pour préparer la saison à venir.

Concernant le maintien de Doug Christie au poste d’entraîneur principal, Sabonis se montre confiant : « Je sais que Doug travaille dur sur le nouveau système, sur notre manière de jouer. Il va nous le transmettre pendant le camp d’entraînement. » Leur relation privilégiée, forgée lors de trois étés d’entraînement intensif, laisse présager une collaboration fructueuse.

Si le départ de son compatriote Jonas Valanciunas vers Denver l’attriste, Sabonis comprend cette décision : « C’est triste de voir un ami partir, mais en même temps, on comprend. Je suis content pour lui ; il est maintenant avec les Nuggets, la meilleure équipe de l’Ouest, et tout ce qu’il veut, c’est gagner. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

1 / 0
