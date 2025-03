Dominique Diomande s’engage avec la fac de BYU, qui sort du Sweet Sixteen

La saison 2024/25 de Dominique Diomandé (2,01 m, 19 ans) fut rocambolesque. Alors que son ancien club de Blois l’attendait pour débuter la saison, il avait annoncé son choix de partir aux États-Unis. Mais des problèmes scolaires et d’éligibilité l’ont empêché de rejoindre directement une université. C’est finalement fin décembre qu’il a officiellement signé pour la fac de Washington. Mais il ne sera jamais apparu sous le maillot des Huskies puisqu’il a “redshirt” sa saison de Freshman, afin de garder son éligibilité de quatre années complètes. Il a toutefois pu s’entraîner avec l’équipe pendant ces trois mois.

Quelques jours après être entré dans le portail des transferts suite à cette première expérience américaine ratée, l’avenir de Diomandé est connu. L’ancien blésois s’est en effet engagé avec la fac de Brigham Young University, une université catholique dans l’Utah, selon Pete Nakos d’On3 Sports. Grosse école de basket, les Cougars ont participé cette saison à la March Madness, où ils viennent de s’incliner ce vendredi 28 mars après deux victoires au Sweet Sixteen contre Alabama (88-113).

La fac a toujours eu des bilans largement positifs en saison régulière, a participé 14 fois au tournoi NCAA et 7 fois au tournoi NIT depuis le début du 21e siècle. Diomandé rejoint donc un programme compétitif où il devra se faire sa place à partir de la saison prochaine. Il sera notamment en concurrence avec tout simplement… le meilleur prospect du pays, AJ Dybantsa. Auteur de 16 points et 6 rebonds de moyenne en Espoirs Pro A la saison dernière, Diomandé n’a plus joué un match officiel depuis le… 11 mai 2024. Ailier long et athlétique, il a encore tout à prouver.

Washington forward Dominique Diomande has signed with BYU, @On3sports has learned.

The 6-7 wing/forward played in 26 games during the 2023-24 season for ADA Blois of the France-ProA U21 league, averaging 16ppg, shooting 51.9 percent from the fieldhttps://t.co/mdRh2hbZTF pic.twitter.com/BdgAgiIGFm

