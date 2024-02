Double meilleure performance historique pour Vincent Poirier : en ACB et sous le maillot du Real Madrid !

Vous pensez que vous avez passé une bonne semaine ? Alors reportez-vous à celle de Vincent Poirier pour changer d’avis. Mardi, il a commencé par un premier double-double, égalant son meilleur match de la saison en EuroLeague : 16 points et 10 rebonds pour 29 d’évaluation face au Maccabi Tel-Aviv. Jeudi, il s’est bien amusé face à son compatriotes de l’ASVEL : 21 d’évaluation, pour bien seconder Guerschon Yabusele dans la raquette. Dans l’intervalle, il a également profité de ces deux matchs pour revenir à hauteur de son coéquipier Edy Tavares en tête du classement des meilleurs contreurs de l’EuroLeague : 7 sur la semaine, pour atteindre la moyenne de 1,6 sur la saison. Et ce dimanche après-midi, l’international français a tout simplement signé sa meilleure performance en Liga Endesa !

Face à Gérone, où Yves Pons n’a pas démérité (12 points à 4/5 et 5 rebonds en 20 minutes), Vincent Poirier a dominé des deux côtés du terrain pour mener le Real Madrid vers une victoire (92-79) en forme de rédemption en Liga Endesa après sa déroute à Gran Canaria (77-100). Pendant que Guerschon Yabusele marquait 13 points et que Fabien Causeur se montrait rentable en 13 minutes (5 points à 2/3, 2 rebonds et 2 passes décisives), l’ancien pivot de Paris-Levallois et de Hyères-Toulon a cumulé 19 points à 7/8, 10 rebonds, 2 passes décisives, 4 contres, 1 interception et 1 balle perdue en 30 minutes.

« Je suis content pour Vincent Poirier » Chus Mateo, son entraîneur

Crédité d’une évaluation de 37 par l’ACB (grâce à ses 5 fautes provoquées), il n’avait jamais fait mieux en 187 apparitions au sein du championnat espagnol. Son précédent record remontait à son époque basque, avec une pointe à 34 sous les couleurs de Vitoria contre Malaga le 3 mars 2019 (112-95). Et cela correspond aussi à son meilleur match sous la tunique du Real Madrid. En 212 sorties avec le mythique écusson du Real Madrid sur le torse, Poirier n’avait jamais fait mieux que 31 d’évaluation, à deux reprises en 2020/21 : en ACB, à Murcie, et en playoffs d’EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv.

« Vincent est très bon et apporte beaucoup de choses en attaque et en défense », se réjouit son entraîneur Chus Mateo, interrogé par AS, ravi de pouvoir compter sur un poste 5 dominant en l’absence de Tavares. « Aujourd’hui, nous en avions besoin. Il a été essentiel pour réaliser cette performance défensive. On manquait d’intimidation et cette faculté qu’il a de défendre sur les pick and rolls nous a énormément aidés. Je suis content pour lui. Il travaille très bien, dans son coin, sans trop se plaindre. C’est un bon coéquipier et tout le monde est heureux que tout aille bien pour lui. »