Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce samedi 30 août, avec douze matchs pour cette seule journée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !
Crédit photo : FIBA

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Tout le monde sur le pont

Au programme de ce samedi 30 août, tous les groupes de l’EuroBasket seront sur le pont. Il y aura notamment le second match de l’équipe de France, opposée à la Slovénie, qui souhaitera confirmer après sa belle entame contre la Belgique. Dans les autres matchs du groupe D, les voisins belges défieront l’Islande, tandis que la Pologne affrontera Israël.

Parmi les autres affiches à noter, l’Espagne tentera de rebondir contre la Bosnie-Herzégovine après sa défaite inaugurale contre la Géorgie. Enfin, les États baltes, la Lettonie et la Lituanie, face à deux grandes favoris, la Serbie et l’Allemagne.

LIRE AUSSI
eurobasket télévision

Voici le programme des matchs de ce samedi 30 août : 

  • 12h30 – Allemagne / Lituanie – BeiN SPORTS
  • 13h45 – Estonie / République tchèque – BeiN SPORTS
  • 14h00 – Italie / Géorgie – BeiN SPORTS
  • 14h00 – Islande / Belgique – BeiN SPORTS
  • 15h30 – Suède / Grande-Bretagne – BeiN SPORTS
  • 17h00 – France / Slovénie – TMC et TF1+ / BeiN SPORTS
  • 17h00 – Lettonie / Serbie – BeiN SPORTS
  • 17h15 – Chypre / Grèce – BeiN SPORTS
  • 19h30 – Monténégro / Finlande – BeiN SPORTS
  • 20h15 – Turquie / Portugal – BeiN SPORTS
  • 20h30 – Espagne / Bosnie-Herzégovine – BeiN SPORTS
  • 20h30 – Pologne / Israël – BeiN SPORTS
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Médias
Médias
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nikola Jokic et la Serbie ont galéré contre le Portugal
EuroBasket
00h00Bodganovic blessé, Petrusev exclu, Pesic en colère : la Serbie a souffert contre le Portugal
Féminines
00h00Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie
EuroBasket
00h00Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
EuroLeague
00h00Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
WNBA
00h00Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
EuroBasket
00h00Alen Omic et les Slovènes sous pression : « On a besoin de gagner contre la France ! »
Zaccharie Risacher a trouvé son rôle dans la rotation des Bleus
EuroBasket
00h00Zaccharie Risacher a trouvé sa place dans la rotation des Bleus : « Je suis très à l’aise »
EuroBasket
00h0043 points en 23 minutes : Lauri Markkanen injouable avec la Finlande !
Luka Doncic se retrouve face à la défense française ce samedi à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00[Analyse] Comment l’équipe de France peut ralentir Luka Doncic ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0