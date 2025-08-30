Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Tout le monde sur le pont

Au programme de ce samedi 30 août, tous les groupes de l’EuroBasket seront sur le pont. Il y aura notamment le second match de l’équipe de France, opposée à la Slovénie, qui souhaitera confirmer après sa belle entame contre la Belgique. Dans les autres matchs du groupe D, les voisins belges défieront l’Islande, tandis que la Pologne affrontera Israël.

Parmi les autres affiches à noter, l’Espagne tentera de rebondir contre la Bosnie-Herzégovine après sa défaite inaugurale contre la Géorgie. Enfin, les États baltes, la Lettonie et la Lituanie, face à deux grandes favoris, la Serbie et l’Allemagne.