À l'étranger

Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague

À l'étranger - Après avoir fait parler de lui à l'AfroBasket avec le Mali, le jeune pivot Aliou Diarra va faire le grand saut depuis la BAL vers l'Italie et l'EuroLeague, puisqu'il vient d'être signé par la Virtus Bologne.
00h00
Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague

À seulement 23 ans, Aliou Diarra a été élu dans le 5 majeur de l’AfroBasket 2025

Crédit photo : FIBA

Beaucoup l’ont découvert sur ce mois d’août pendant l’AfroBasket, pendant lequel le Mali a atteint la grande finale, malheureusement (largement) perdue contre l’Angola. Aliou Diarra (2,08 m, 23 ans) était le meilleur marqueur de cette équipe, avec 15 points, 9,7 rebonds et 2 contres en 27 minutes de moyenne. Le pivot a même fini avec la meilleure évaluation moyenne de la compétition (21,6), loin devant des pointures comme Edy Tavares, Mamadi Diakité ou Alpha Diallo. Il aura notamment marqué les esprits avec un match stratosphérique en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire : 35 points, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 36 minutes pour… 50 d’évaluation. De quoi forcément attirer les regards des recruteurs. Cela n’aura pas gardé, quelques jours à peine après la fin de la compétition.

Direction l’Italie et l’EuroLeague

Jusque là, Diarra jouait en Basketball Africa League (BAL), parrainée par la NBA et la FIBA. Avec l’Armée Patriotique Rwandaise, il compilait plus de 17 points, 11 rebonds et 3 contres de moyenne en 2024/25. Ces trois dernières saisons, il a été dans le Top 5 des meilleurs rebondeurs et contreurs de la ligue. Le pivot athlétique a accumulé les distinctions personnelles. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il parte vers de nouveaux horizons. La NBA était sur le dossier, puisqu’il a été drafté en 1ère position de la Draft de G-League 2025 par les Texas Legends, avant de participer à la Summer League avec Dallas, l’équipe-mère.

C’est finalement une écurie d’EuroLeague qui a récupéré le jeune joueur : la Virtus Bologne. Le club italien a annoncé sa signature ce samedi 30 août avec un contrat pluriannuel. En évoquant sobrement ce message : « une star est née. » Le pivot de 23 ans va donc découvrir le plus haut niveau européen, à la fois en Serie A et en EuroLeague. Une ascension réussie, qui n’est sûrement pas finie.

Diarra est le symbole d’une jeune génération malienne en plein essor, à l’image de leurs deux titres à l’AfroBasket catégorie U18 l’année dernière (masculin et féminin). Il peut désormais servir de modèle pour les jeunes talents du Mali, montrant qu’il est possible de faire le saut depuis la BAL vers l’EuroLeague, et représenter au plus haut niveau une nouvelle génération d’athlètes maliennes qui espèrent briller au niveau international.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA.
