Du voyage à Belgrade, Furkan Korkmaz (Monaco) bientôt prêt à rejouer

Blessé aux adducteurs depuis l’ouverture de l’EuroLeague le jeudi 3 octobre, Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) était annoncé out pour trois à quatre semaines. Le shooteur turc de l’AS Monaco est visiblement dans les temps de retour espérés puisqu’il a embarqué pour le road trip de la Roca Team à Belgrade et Kaunas cette semaine. Cependant, annoncé « encore un peu juste » par le club de la Principauté, l’ancien arrière de Philadelphie n’est pas certain de pouvoir jouer.

Recrue star de l’AS Monaco cet été, avec Nick Calathes (qui n’est lui pas prêt à rejouer), Furkan Korkmaz sera attendu au tournant lorsqu’il sera apte, lui qui a suscité la colère du club monégasque à son arrivée. « Il a débarqué hors de forme et depuis, il a du mal« , pestait Sasa Obradovic à l’issue de la 2e journée contre Strasbourg. « Il a connu des problèmes personnels entre-temps donc il n’arrive pas à se sortir de ses difficultés physiques. Il est évident que l’on attend beaucoup plus de lui : il faut qu’il soit en meilleure forme que ça ! »