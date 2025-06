Dylan Osetkowski, champion de France 2022, pourrait retrouver l’EuroLeague avec le Partizan Belgrade

Dylan Osetkowski (2,06 m, 28 ans), champion de France 2022 avec l’ASVEL, serait sur le point de retrouver l’EuroLeague. D’après nos confrères germaniques de Buzz Sport, l’actuel joueur de l’Unicaja Malaga a paraphé un contrat d’un an + une année en option avec le Partizan Belgrade.

Retour en EuroLeague après avoir dominé la BCL

Formé en NCAA (Tulane et Texas), Dylan Osetkowski a découvert le monde professionnel en 2019, en Allemagne, à Göttingen puis à Ulm. Après ces deux saisons, celui qui est par la suite devenu international allemand a signé à l’ASVEL où il a découvert l’EuroLeague en plus de remporter la Betclic ELITE en 2022. À la suite de son année en France, il a rejoint Malaga, avec qui il est devenuune pièce maîtresse de l’effectif au cours des trois dernières saisons.

PROFIL JOUEUR Dylan OSETKOWSKI Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (08/08/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 10,8 #49 REB 3,8 #57 PD 1 #140

Double champion en titre de Basketball Champions League (BCL) et nommé dans le cinq majeur de la compétition cette saison, Dylan Osetkowski s’est imposé comme un des cadres de l’effectif de Malaga et de la compétition européenne. Le poste 5, au profil atypique avec son shoot extérieur, va retrouver l’EuroLeague la saison prochaine au sein d’un Partizan qui cherche à se renouveler.

En pleine progression linéaire, il n’appartient qu’à l’ancien Villeurbanais de désormais s’imposer dans la plus importante des compétitions européennes. La saison passée, l’allemand tournait à 10.8 points de moyenne et 3.8 rebonds en Espagne et affichait 9.4 points pour 4.5 rebonds en BCL.