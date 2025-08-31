Recherche
Uncategorized

[Édito] France – Israël : une claque nécessaire pour les Bleus ?

Équipe de France - Battue par Israël (82-69) lors de son troisième match à l'EuroBasket 2025, l'équipe de France a livré un dernier quart-temps chaotique. Une défaite qui pourrait peser lourd dans le tableau final, mais dont les Bleus peuvent aussi tirer des enseignements.
[Édito] France – Israël : une claque nécessaire pour les Bleus ?

Les jeunes Bleus auront-ils appris de la défaite contre Israël ?

Crédit photo : Julie Dumélié

L’équipe de France a chuté pour la première fois dans cet EuroBasket 2025, dimanche soir à Katowice, face à Israël (82-69). Après un bon départ (20-10 après huit minutes), les Bleus se sont progressivement éteints, jusqu’à un dernier quart-temps catastrophique. Derrière cette contre-performance, plusieurs leçons se dégagent.

Repenser la hiérarchie ?

En ouvrant rapidement son banc, Frédéric Fauthoux a voulu relancer certains joueurs peu utilisés jusque-là, comme Nadir Hifi ou Timothé Luwawu-Cabarrot. Mais le pari n’a pas payé. Longtemps maintenus sur le parquet alors qu’ils n’y arrivaient pas, ils ont vu les Israéliens revenir et prendre confiance. De plus, pendant ce temps les cadres se sont refroidis, et sont revenus sur le terrain dans une dynamique inverser. Cette défaite pourrait inciter le staff à resserrer sa rotation et clarifier la hiérarchie.

Une forme de suffisance punie

Sur les deux premiers matchs, les Bleus avaient brillé offensivement (92 points contre la Belgique, 103 contre la Slovénie). Mais face à Israël, ils se sont contentés de prendre ce que la défense adverse leur a donné. Ainsi, ils se sont enfermés dans un jeu statique et dans des tirs à 3-points pris sans rythme. L’alternance et le mouvement de balle, pourtant efficaces en début de rencontre, ont disparu alors qu’ils auraient été nécessaires contre la défense de zone. Après cette piqûre de rappel, les joueurs seront certainement amenés à se faire davantage violence pour continuer à appliquer le plan de jeu.

LIRE AUSSI

Le small-ball cher payé ce dimanche ?

Privée d’Alex Sarr, l’équipe de France disposait pourtant d’options à l’intérieur avec la paire titulaire Jaiteh – Yabusele et le remplaçant Jaylen Hoard. Ce dernier, très bon en début de match, n’a joué que sept minutes avant la pause. Les Bleus ont fini par souffrir au rebond (42 prises à 33). Cette absence de présence intérieure a aussi contribué aux difficultés face à la défense de zone israélienne avec un jeu trop en périphérie.

Un mal pour un bien ?

Avec ce revers, la France se complique potentiellement la route vers les quarts de finale, mais quoi quelque soit son classement en poule – si l’on considère que l’on va se qualifier -, un gros client du groupe C (Grèce, Espagne, Italie, Bosnie-Herzégovine ou Géorgie) nous attendra dimanche à Riga. Mais cette claque pourrait aussi servir d’électrochoc. Face à la Pologne mardi, invaincue jusque-là, les Bleus auront l’occasion de montrer du caractère. Une réponse est attendue. Quant au potentiel quart de finale, alors qu’il était convenu que la Serbie serait sur le chemin du deuxième du groupe D, il n’en est pas certain. En effet, la Serbie a affiché quelques signaux négatifs en poule, et Bogdan Bogdanovic est forfait pour l’Euro. Surtout, il n’est pas garantie que la confrontation contre la Turquie jeudi lors de l’ultime match de poule soit jouée à 100% par ces deux sélections. Alors finir premier de ce groupe D ne sera pas forcément aussi décisif qu’attendu pour éviter l’équipe qui était désignée comme favorite avant la compétition.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

marcosolo
La honte absolue. Le staff et les joueurs se sont sentis à un seul moment concerné ?
