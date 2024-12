En pleine saison, l’internationale Héléna Ciak annonce sa retraite !

Ce sont deux nouvelles en une qui sont tombées à quelques minutes d’intervalle concernant Héléna Ciak. D’abord, Villeneuve d’Ascq a annoncé la fin de la collaboration avec l’intérieure, d’un commun accord. Puis, a suivi sur le réseau social Instagram de la joueuse, l’annonce d’une autre fin : celle de sa carrière. Ainsi, après plus de dix saisons professionnelles, Héléna Ciak a décidé de mettre un terme à son épopée de joueuse de haut-niveau.

Arrivée à Villeneuve d’Ascq cet été après cinq saisons à l’ASVEL féminin, Héléna Ciak (1,97 m, 35 ans) n’aura fait qu’une très courte apparition avec l’ESBVA-LM. Ce fut lors du premier match de la saison, lors de la débâcle nordiste dans le match des champions mi-septembre contre Bourges. Depuis, l’intérieure n’avait plus pris part à une seule rencontre, handicapée par une gêne persistante au genou.

Une belle armoire à trophée en France et sur la scène européenne

Ainsi, Héléna Ciak referme son chapitre de joueuse long de 14 saisons, sans avoir réussi son retour aux sources pour un 15e exercice avec Villeneuve d’Ascq, elle la native de Dunkerque. Une carrière qui l’a vu remporté trois titres de champion de France (Montpellier en 2014, Bourges en 2015 et l’ASVEL en 2023), ainsi que deux d’EuroCup (encore Bourges en 2016 et l’ASVEL en 2023), remportant entre-temps le graal avec l’EuroLeague en Russie au Dynamo Koursk (2016-2018). Après cette seule expérience à l’étranger, elle avait réalisé son meilleur exercice personnel en retournant à Lattes-Montpellier, couronné d’un titre de MVP de la saison et d’une nomination dans le cinq majeur de la LFB en 2019.

Internationale française aux plus de 100 sélections (137 exactement), elle n’a cependant rien gagné avec les Bleues, terminant triple médaillée d’argent à l’Euro (2015, 2017 et 2021) et parée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.