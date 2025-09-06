Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

« En progression », Cholet retrouve enfin le goût de la victoire contre Le Mans

Présaison - Battu quelques jours auparavant par Le Mans au Trophée du Golf, Cholet Basket a cette fois pris le meilleur sur le MSB à Angers ce vendredi 5 septembre (90-99).
|
00h00
Résumé
Écouter
« En progression », Cholet retrouve enfin le goût de la victoire contre Le Mans
Crédit photo : Julie Dumélié

« Effectivement, c’est toujours bien », disait Fabrice Lefrançois, l’entraîneur choletais, au micro de Ouest-France après la victoire de son équipe sur Le Mans à Angers en match de préparation. « Alors pas pour nous, pour nous ça reste un match de préparation, mais pour l’environnement, les supporters. » Mine de rien, après 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues comme le MSB, toute victoire est bonne à prendre contre le voisin manceau.

« Puissance collective des deux côtés du terrain » pour Cholet

Surtout quand dans le contenu, Fabrice Lefrançois y a trouvé son compte : « Ce que j’ai surtout aimé, c’est notre progression », soulignait-il à Ouest-France. « J’ai senti une puissance collective des deux côtés du terrain. On a dominé le rebond et c’est l’une des clés contre Le Mans. » Avec 37 prises dont 12 offensives, il est clair que CB a pour une fois dominé cet aspect du jeu contre l’équipe de Guillaume Vizade. Désireux de voir son équipe être « challengé sur certains choses » comme il le confiait au Maine Libre en préambule de la rencontre, le coach manceau n’a donc pas été déçu certainement.

Côté individuel, Daylen Kountz est sorti du bois pour la première fois de la préparation. L’arrière américain, arrivé avec deux semaines de retard en raison de procédures administratives, a planté 15 points à 5/13 aux tirs, avec également l’aide de Gérald Ayayi (17 points à 5/8). Pour Le Mans, la doublette Berhanemeskel – Bogues a encore porté le scoring avec 32 points en cumulé.

Pour Cholet, qui n’avait pas réussi à vaincre Le Mans la saison dernière (4 défaites), ne reste désormais plus qu’à confirmer cela en match officiel dans les semaines à venir.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Cholet
Cholet
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
benjam
63 fautes sifflées ! Ça devait être sympa à voir à Angers le match exhibition qui se transforme en entraînement aux lancers. Soit les joueurs étaient toujours en retard et battus par leur vis-à-vis (des deux côtés), soit les arbitres ont été un peu tatillons pour une pré-saison. Espérons que ça ne donne pas le la de la saison prochaine.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Nemanja Nedović arrive à l'AS Monaco pour une saison
Betclic ELITE
00h00« Je ne voulais que Monaco » – Nemanja Nedović débarque officiellement à l’ASM
Amath M'Baye fait partie des nouvelles têtes du Paris Basketball
Betclic ELITE
00h00Comment voir Paris Basketball – FC Barcelone en clair, et découvrir le nouveau visage des champions de France
EuroBasket
00h00« On dit qu’on est des kaïras mais on ne montre rien ! » : le gros coup de gueule de Yabusele dans les vestiaires
Présaison
00h00Des cartons individuels entre Antibes et Nancy, revanche dans l’air au tournoi de Blois
Présaison
00h00« En progression », Cholet retrouve enfin le goût de la victoire contre Le Mans
Présaison
00h00Retrouvailles entre la JL Bourg et l’ASVEL en finale de l’Ain Star Game 2025
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV des premiers 1/8e de finale à l’EuroBasket ce samedi 6 septembre
Marcos Knight va vivre une nouvelle aventure en Libye
À l’étranger
00h00Marcos Knight, ex-Monaco et ASVEL, signe… en Libye !
Équipe de France
00h00Du 00 au 99 : les histoires cachées derrière les numéros de maillot des Bleus
Betclic ELITE
00h00D’un fast-food à l’EuroBasket : Travante Williams, le Portugais de l’Alaska qui a signé au Mans !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0