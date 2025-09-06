« En progression », Cholet retrouve enfin le goût de la victoire contre Le Mans

« Effectivement, c’est toujours bien », disait Fabrice Lefrançois, l’entraîneur choletais, au micro de Ouest-France après la victoire de son équipe sur Le Mans à Angers en match de préparation. « Alors pas pour nous, pour nous ça reste un match de préparation, mais pour l’environnement, les supporters. » Mine de rien, après 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues comme le MSB, toute victoire est bonne à prendre contre le voisin manceau.

« Puissance collective des deux côtés du terrain » pour Cholet

Surtout quand dans le contenu, Fabrice Lefrançois y a trouvé son compte : « Ce que j’ai surtout aimé, c’est notre progression », soulignait-il à Ouest-France. « J’ai senti une puissance collective des deux côtés du terrain. On a dominé le rebond et c’est l’une des clés contre Le Mans. » Avec 37 prises dont 12 offensives, il est clair que CB a pour une fois dominé cet aspect du jeu contre l’équipe de Guillaume Vizade. Désireux de voir son équipe être « challengé sur certains choses » comme il le confiait au Maine Libre en préambule de la rencontre, le coach manceau n’a donc pas été déçu certainement.

Côté individuel, Daylen Kountz est sorti du bois pour la première fois de la préparation. L’arrière américain, arrivé avec deux semaines de retard en raison de procédures administratives, a planté 15 points à 5/13 aux tirs, avec également l’aide de Gérald Ayayi (17 points à 5/8). Pour Le Mans, la doublette Berhanemeskel – Bogues a encore porté le scoring avec 32 points en cumulé.

Pour Cholet, qui n’avait pas réussi à vaincre Le Mans la saison dernière (4 défaites), ne reste désormais plus qu’à confirmer cela en match officiel dans les semaines à venir.