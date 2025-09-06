Recherche
EuroBasket masculin

Le programme TV des premiers 1/8e de finale à l’EuroBasket ce samedi 6 septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce samedi 6 septembre, avec quatre matchs des 1/8e de finale au programme, dont l'affiche entre la Serbie et la Finlande.
00h00
Le programme TV des premiers 1/8e de finale à l'EuroBasket ce samedi 6 septembre

La Finlande aura fort à faire contre la Serbie.

Crédit photo : FIBA

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale se disputent sur deux joueurs, avec quatre matchs au programme ce samedi 6 septembre.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Un duel des pays Baltes

La journée débutera avec Turquie – Suède, dès 11h, un horaire qui n’est d’ailleurs pas au goût du sélectionneur turc. « Je n’aime pas le manque de respect de la FIBA envers nous, envers la première équipe du groupe, qui a terminé le groupe invaincue », a-t-il notamment déclaré.

LIRE AUSSI

Ensuite, le programme se poursuivra avec une rencontre qui semble déséquilibrée entre l’Allemagne et le Portugal. On aura ensuite droit à un duel 100% balte, entre l’hôte, la Lettonie, et l’un de ses voisins, la Lituanie. Enfin, le clou du spectacle sera offert par la Serbie et la Finlande.

LIRE AUSSI

Voici le programme des matchs de ce mercredi 3 septembre : 

  • 11h00 – Turquie / Suède – BeiN SPORTS
  • 14h15 – Allemagne / Portugal – BeiN SPORTS
  • 17h30 – Lituanie / Lettonie – BeiN SPORTS
  • 20h45 – Serbie / Finlande – BeiN SPORTS
