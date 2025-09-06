Recherche
Présaison

Retrouvailles entre la JL Bourg et l'ASVEL en finale de l'Ain Star Game 2025

Présaison - Pour le traditionnel tournoi de préparation de l'Ain Star Game, la JL Bourg et l'ASVEL se sont qualifiées pour la finale, en battant respectivement Nanterre 92 et l'Élan Chalon.
00h00
Retrouvailles entre la JL Bourg et l’ASVEL en finale de l’Ain Star Game 2025
Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JL Bourg a empoché un 3e succès en trois matchs de préparation en remportant son premier match de son tournoi, l’Ain Star Game. Même si la victoire a mis longtemps à se dessiner pour les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier, qui ont attendu la toute fin de match pour faire la décision.

La JL Bourg continue d’artiller à 3-points

Malgré une bonne entame des Burgiens, Nanterre, toujours à la recherche de sa première victoire en préparation, a sévèrement poussé entre les deux quarts-temps de la mi-temps. Malgré une légère avance pour démarrer les dix dernières minutes (68-76), le club francilien s’est fait déborder pour finalement perdre la rencontre sur le score de 91 à 86.

Très axé sur le tir depuis le début de la préparation (35 tirs à 3-points en moyenne), la JL Bourg a confirmé cette tendance avec 37 tirs pris, pour 16 réussis (43%). À l’instar de William McDowell-White, meilleur marqueur du soir avec ses 17 points dont 5/9 à 3-points.

L’ASVEL plutôt tranquille

Pour l’ASVEL, la rencontre a été beaucoup plus tranquille face à un voisin, l’Élan Chalon (73-86). Déjà largement en avance à la pause (49-29), avec toujours un net avantage avant le dernier quart-temps (71-50), le club villeurbannais a déroulé son basket, avec adresse (11/31 à 3-points, 19/20 aux LFs). Les arrières rhodaniens ont été à leur aise, avec 17 points de Glynn Watson Jr, 11 unités de Nando De Colo ou encore les 10 points de Adam Atamna, plus gros temps de jeu attribué par Pierric Poupet ce vendredi (26 minutes de jeu). De son côté, l’Élan Chalon a fait preuve de trop de maladresse, comme aux lancers-francs malgré 41 passages sur la ligne de réparation (29 réussis au final) ou dans la gestion du ballon (20 pertes de balles).

Après avoir donc remporté ses trois premiers matchs de préparation, la JL Bourg va passer un bon test dimanche 7 septembre face à l’ASVEL. Le club villeurbannais, qui a lui repris seulement fin août, en sera à sa 3e rencontre de préparation, après avoir battu la PAOK Salonique puis l’Élan Chalon donc.

Tous les résultats de la présaison LNB ici

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
