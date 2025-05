Encore un blessé au SCABB, mais « cette équipe a du cœur » : objectif play-in !

11e avant les matchs, toujours 11e après, le SCABB a pourtant signé l’une des excellentes opérations de la soirée de Pro B vendredi en gâchant la fête d’Aix-Maurienne (107-88). L’union ligérienne est revenue à une longueur d’AMSB, avec le panier-average en prime, et toque désormais à la porte du play-in à l’orée des deux derniers matchs de la saison.

« On s’est relancé », apprécie Jonathan Hoyaux, englobant la démonstration à Caen plus tôt dans la semaine (105-81). « Si l’on avait perdu à Aix, ce serait devenu compliqué. Il ne faut pas qu’Aix fasse de faux-pas maintenant. Nous, on sera derrière et si on joue comme ça, attention… »

Dans une Halle Marlioz surchauffée, le SCABB a effectivement affiché un visage séduisant, surclassant Aix-Maurienne dans tous les plans, malgré un effectif déséquilibré par les blessures dans la raquette d’Anthony Duruji (saison terminée) et Badr Moujib (en délicatesse avec son pied, indisponibilité indéterminée). « Cette équipe joue avec du cœur », poursuit le capitaine. « Bien qu’on bricole à l’intérieur, il y a une solidarité qui s’est mise en place et on arrive à sortir de vraies performances. »

« Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! »

L’entente entre Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon va devoir continuer à afficher cette cohésion puisqu’elle n’est toujours pas épargnée par les éléments. Promu dans l’effectif pro ces derniers temps (16 minutes en cumulé sur les trois derniers matchs), Sherif Sebabe s’est blessé dès son entrée en jeu en Savoie. Une mauvaise réception après un rebond offensif, pour une vilaine torsion, qui laisse augurer d’une saison terminée pour le jeune togolais (21 ans).

« J’ai une pensée pour Sherif qui s’est bien fait mal à la cheville », a déclaré le coach Maxime Nelaton. « C’est une perte pour nous, il était devenu notre quatrième rotation intérieure. Ces derniers temps, il rentrait dans des bouts de match, en pleine rencontre, pas quand tout était plié. Il va encore falloir s’adapter. »

Reste que l’entraîneur clermontois, qui signait son retour à Aix-Maurienne où il avait paraphé son premier contrat professionnel comme joueur en 2004 (9 matchs de Pro B), croit lui aussi en son effectif pour aller chercher une fin de saison à enjeu. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, même si les autres résultats ne nous arrangent pas trop », glisse-t-il, en allusion aux victoires de Vichy et Antibes. « En tout cas, on confirme qu’on a du cœur et qu’on est toujours là, malgré les circonstances. Les joueurs font encore corps et font preuve de discipline. On joue en effectif réduit, on est obligé mais il y a de l’adhésion et de la croyance, et ça part de là. » Pour terminer dans le Top 10 ?