La course aux playoffs de Pro B bat son plein : le SCABB et Vichy y croient encore, 1 000e ratée pour Aix-Maurienne

Étant donné que Blois, Boulazac et Orléans jouent ce samedi, le principal enjeu de la soirée de Pro B résidait dans la course aux playoffs. Et à ce petit-jeu là, il y a forcément des gagnants et des perdants.

Les gagnants

En déplacement à Aix-les-Bains, le SCABB abattait l’une de ses dernières cartes pour continuer d’espérer le Top 10. Et l’équipe issue de la fusion entre Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon a réussi son pari, l’emportant 107-88 en Savoie avec une prestation exceptionnelle de Théo Magrit (19 points à 6/10 et 7 passes décisives).

« On confirme qu’on a du coeur, on confirme qu’on est là », sourit l’entraîneur Maxime Nelaton. « Sauf que les autres résultats ne nous arrangent pas trop. »

Pour cause, tous les concurrents directs du SCABB l’ont également emporté. Et les Ligériens restent 11e pour le moment, à égalité avec Vichy (19v-17d) qui a dominé Caen (93-75). Devant, Antibes est revenu à hauteur d’AMSB en repartant victorieux de Champagne Basket (90-81).

Devant, l’ASA est l’autre grand vainqueur du soir, récupérant sa place dans le Top 6. L’équipe de Nebojsa Bogavac a interrompu sa pente glissante en l’emportant à Hyères-Toulon (93-87) avec un nouveau bon match de Shannon Bogues (26 d’évaluation).

Enfin, Denain peut toujours y croire… En disposant de l’Élan Béarnais (89-75), les Dragons restent en embuscade à la 12e place, une longueur derrière le duo Vichy – SCABB.

Les perdants

Aux portes du Top 4 la semaine dernière suite à sa belle série de six victoires de rang, l’Élan Béarnais n’est désormais plus si sûr de se qualifier directement pour les playoffs. Face à une équipe de Denain qui tente simplement de s’offrir le meilleur classement possible, l’EBPLO n’a pas existé (75-89).

Aix-Maurienne, forcément, qui aurait rêvé meilleure soirée pour sa 1 000e en Pro B… Mais l’équipe savoyarde n’a jamais su enrayer l’attaque du SCABB et continue de dégringoler au classement. « Je crois en mon équipe, ce n’est pas fini », tente de rassurer le capitaine, Gide Noel. « Ce n’est pas encore une sonnette d’alarme. »

Et aussi…

Enfin, la Chorale de Roanne n’a pas manqué l’occasion de renforcer sa position dans le Top 5 en dominant une équipe de Nantes qui n’avait plus rien à jouer (88-73). Avec 25 points en 27 minutes, Maxime Roos a signé son meilleur match depuis son retour de blessure.