Envoyé en Espoirs, Illan Piétrus égale la meilleure performance offensive de la saison !

Après un mois d’octobre prometteur, symbolisé par sa pointe d’évaluation à 12 d’évaluation en 18 minutes contre l’AS Monaco, Illan Piétrus (1,92 m, 18 ans) avait presque complètement disparu de la circulation depuis. Sur les mois de février et mars, le meneur ne compilait que 16 minutes de jeu avec l’équipe de Massimo Cancellieri. Problématique, à tel point qu’il a été envoyé se dégourdir les jambes avec les Espoirs ce samedi à Monaco, certainement pour compenser l’absence de Maxence Lemoine, sélectionné pour participer au Next Generation Tournament à Dubaï, comme son coéquipier Joan Beringer.

« On ne peut pas vraiment dire qu’il ait eu sa chance jusqu’ici » Florent Piétrus, à propos du temps de jeu de son fils Illan avec la SIG

Pour sa première apparition en U21 cette saison, Illan Piétrus s’est tellement amusé qu’il a égalé le record offensif de la saison en Espoirs, détenu par… Maxence Lemoine, avec ses 38 points. Leader de la victoire alsacienne en Principauté (77-65), le natif de Nancy a shooté à 15/27 (dont 4/12 à 3-points), et a ajouté 4 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions en 35 minutes.

De quoi prouver qu’il peut déjà tenir un vrai rôle en pro, peut-être en Pro B ? Jamais autant aperçu en Betclic ÉLITE que cette saison (déjà 15 matchs), Illan Piétrus cumule toutefois de moindres statistiques (1,7 point à 28% et 0,6 passe décisive) et un temps de jeu moyen inférieur à l’an passé (7 minutes, contre 8). Car s’il reste jeune, du haut de ses 18 ans (un âge qui peut encore lui permettre d’évoluer pendant trois saisons en Espoirs), le Strasbourgeois gravite autour du monde professionnel depuis déjà plus de deux ans et ne voit pas son rôle évoluer. Récemment, son père, Florent Piétrus, s’était ouvert sur sa situation dans nos colonnes. « Illan progresse bien. Mais avec les soucis qu’a connu l’équipe en début d’année, on ne peut pas vraiment dire qu’il a eu sa chance jusqu’ici. Avec trois descentes en fin de saison, le coach doit faire des choix et Illan en fait malheureusement les frais. Même si ça fait partie de l’apprentissage, c’est dur pour un jeune joueur de s’entraîner la semaine et de ne pas être sur le terrain le week-end. » Cette fois, il n’aura pas traversé la France pour rien !