Maxence Lemoine et Joan Beringer (Strasbourg) avec la Next Generation Team de Dubaï

Maxence Lemoine et Joan Beringer vont faire partie de la Next Generation Team de Dubaï qui disputera le plateau de Dubaï de l’ANGT à partir de ce vendredi 22 mars, et ce jusqu’à dimanche.

Les deux coéquipiers de la SIG Strasbourg évoluent aussi bien en U18 ELITE qu’en Espoirs ÉLITE. Meneur scoreur, Maxence Lemoine (1,87 m, 16 ans) tourne à 19,3 points en U18 et 16 points à 46% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 4,2 passes décisives en 28 minutes en U21. Grand gabarit athlétique, Joan Beringer (2,08 m, 17 ans) présente une moyenne de 17,8 points en U18 ELITE et s’approche du double-double en Espoirs (9,3 points à 67,3% et 7,4 rebonds en moins de 21 minutes).

Coachée par Petteri Koponen, la Next Generation Team de Dubaï va affronter le Zalgiris Kaunas, Valence et la Virtus Bologne en phase de poule vendredi et dimanche, avant le match de classement dimanche.